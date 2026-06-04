Mundial2026: José Sá destaca experiência do candidato Portugal

Com 33 anos e uma década de presença nas convocatórias de Portugal, embora tenha apenas quatro internacionalizações, o guardião do Wolverhampton descartou o papel de um dos jogadores mais experientes no balneário.



“Estou na seleção há muito, é verdade. É muito bom estar aqui, mas experientes somos todos. É uma equipa em que todos têm muita experiência”, afirmou José Sá, em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O guarda-redes nascido em Braga explicou que a equipa das ‘quinas’ tem analisado as últimas participações de Portugal em campeonatos do mundo como forma de reforçar ainda mais o estatuto de candidato.



“Tentamos perceber o que faltou nesses Mundiais para neste ganharmos todos os jogos. Portugal está muito forte. Somos candidatos sim, mas favoritos são as seleções que já ganharam a competição”, referiu.



Questionado sobre a possível saída do selecionador Roberto Martínez após o Mundial2026, já que o técnico espanhol acaba contrato no final de julho, José Sá explicou que esse assunto não entra nas conversas dos jogadores.



“Que eu saiba o treinador vai continuar, mas eu não sou a pessoa indicada para falar disso e não é um tema dentro do balneário”, frisou.



José Sá deverá ser utilizado nos dois particulares (Chile e Nigéria) que Portugal vai disputar antes de rumar aos Estados Unidos, mas Roberto Martínez ainda não avisou qualquer jogador dos seus planos para esse dois jogos.



“Para já, não sabemos nada. Não sei se vou jogar”, concluiu.



O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 de sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.



A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.



Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



