07h25 - China diagnosticou 18 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas



Os números incluem nove em Pequim e sete oriundos do exterior.

O novo surto foi detetado em Pequim, em 11 de junho passado, num dos maiores mercados abastecedores da região. Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 236 casos.



No entanto, ao contrário das medidas de confinamento geral, adotadas a nível nacional, aquando do primeiro surto na China, em janeiro passado, as autoridades optaram por medidas localizadas e parciais, abrangendo apenas áreas da cidade consideradas de risco.



Reunião sobre Lisboa e Vale do Tejo

Covid-19. António Costa admite punir organizadores e participantes em festas ilegais https://t.co/rQI8qlxOpr — RTPNotícias (@RTPNoticias) June 22, 2020

Covid-19. Marcelo apoia o que for preciso fazer para conter descontrolo em Lisboa https://t.co/aAR7lmy9An — RTPNotícias (@RTPNoticias) June 22, 2020

O primeiro ministro, António Costa, reúne-se esta segunda-feira com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.Entre os autarcas convocados para a reunião, agendada para as 10h00 na residência oficial do primeiro-ministro, estão Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Carla Tavares (Amadora), Hugo Martins (Odivelas) e Bernardino Soares (Loures).Em cima da mesa está o eventual aprofundamento das medidas de contenção da pandemia nas áreas com maior incidência atual da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.Na conferência de imprensa de sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), Marta Temido reconheceu “dificuldades em quebrar as cadeias de transmissão” nestes cinco concelhos, que já desde meados de maio concentram de forma consistente a grande maioria dos contágios em Portugal.António Costa disse na sexta-feira que serão dados passos atrás se houver necessidade e ontem mesmo admitiu a criação de um quadro sancionatório para quem desrespeitasse as regras da DGS, nomeadamente quanto a festas e ajuntamentos.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou no domingo que apoiará o que o Governo decidir depois desta reunião, naquilo “que for necessário fazer para impedir o descontrolo” do desconfinamento na região de Lisboa.No sábado, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que, se for preciso dar passos atrás no desconfinamento, o fará, mas prefere controlar a situação, considerando que a melhor forma de solidariedade e de retoma é todos cumprirem as regras.A reunião ocorre num momento em que Portugal regista 1.530 mortes e 39.133 casos desde o que foi reportado o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, em 2 de março.Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado recentemente o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu até domingo os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado, o que corresponde a 77% dos 292 novos contágios reportados em relação ao dia anterior.