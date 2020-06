Mais atualizações

O contingente português em Bangui, na República Centro-Africana, integra 180 militares.



As autoridades da Índia registaram quase 20 mil novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, uma nova marca sem precedentes, num momento em que vários Estados voltaram a implementar bloqueios parciais ou totais.A Índia identificou quase 100 mil casos na semana passada, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o país identificou 548.318 casos, tornando-se no quarto mais afetado do mundo, depois de Estados Unidos, Brasil e Rússia.Já o número total de mortos na Índia é de 16.475.Apesar do levantamento de alguns bloqueios em alguns Estados, regiões de grande densidade populacional que incluem as capitais financeira e nacional do país, Bombaim e Nova Deli, respetivamente, a maior parte das restrições foi atenuada em restaurantes, centros comerciais, parques e transportes públicos.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou em 262 para um total de 193.761, indicam os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas.Em 24 horas morreram mais quatro pessoas. Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 8961 óbitos.A China diagnosticou 12 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo sete em Pequim, anunciaram as autoridades.Todos os casos em Pequim são de contágio local. Os restantes cinco são oriundos do exterior e foram diagnosticados em diferentes partes do país.A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.O número de casos ativos fixou-se em 418, entre os quais oito em estado grave.De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia a China registou 83.512 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).O Governo britânico divulga esta segunda-feira a lista de países que serão incluídos nos primeiros “corredores aéreos” com o Reino Unido a partir do início de julho, havendo ainda dúvidas quanto à inclusão de Portugal.Londres está a avaliar a criação de "corredores de viagem" com uma série de destinos para que os britânicos possam ir de férias sem precisar de cumprir a quarentena de 14 dias no seu regresso ao Reino Unido atualmente em vigor.De acordo com a edição de quinta-feira do, o Governo de Boris Johnson está a delinear um plano com três etapas, a primeira das quais prevê acordos com destinos de férias populares na Europa, incluindo França, Itália, Espanha, Grécia e Alemanha.Porém, adianta o jornal, estes países de "baixo risco” não deverão incluir Portugal devido ao aumento de casos de coronavírus nos últimos dias na região de Lisboa e sul do país.O jornalcoloca Portugal em dúvida, mas orefere que “é provável que seja incluído na lista de destinos, apesar de preocupações com surtos” no país.Os Estados Unidos registaram 288 mortos e mais de 38 mil infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.O país acumula 125.768 óbitos e 2.544.169 casos desde o início da pandemia, segundo o último balanço realizado.Nova Iorque continua a ser o Estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 392.539 casos confirmados e 31.397 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.Só na cidade de Nova Iorque, morreram 22.470 pessoas.Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jérsia, com 14.975 mortos, Massachusetts, com 8059, e Illinois, com 6.888.Outros Estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6606), Michigan (6157), Califórnia (5907), Connecticut (4316) e Florida (3419).Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 211.382 casos.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.O pneumologista Filipe Froes revela estar muito preocupado com o aumento de casos Covid-19 em Portugal.O consultor da Direção-Geral da Saúde refere que há três conclusões a ter em conta.Antena 1Em primeiro lugar, este problema não é local, mas de todos, pois o vírus não tem fronteiras. Com o SARS-CoV-2 instalado na Área Metropolitana de Lisboa, rapidamente chega às outras regiões.Outro dos problemas prende-se com os assintomáticos ou os que registam ligeiros sintomas e continuam a fazer a sua rotina diária.Por fim, Filipe Frois, em forma de recado, refere que os mais novos pensam que este vírus ataca de forma ligeira e não os atinge, para acrescentar que "os hospitais estão cheios de pessoas assim."Em entrevista realizada pela jornalista Margarida Vaz, da Antena 1, o especialista afirma que, neste momento, é preciso definir uma estratégia de saúde pública de atuação, com alocação de recursos humanos e meios e implementar regimes de intervenção, diagnóstico e laboratorial em tempo útil.Dois militares portugueses destacados na República Centro-Africana estão infetados com o novo coronavírus. O Estado-Maior-General das Forças Armadas garante que os dois estão assintomáticos e em isolamento.Um dos militares faz parte da operação de paz das Nações Unidas e o outro pertence à Força de Reação Rápida.