O primeiro-ministro, António Costa, sinaliza que o estado de calamidade deve manter-se nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa já debaixo desse enquadramento.



Costa sustenta que não há razões para elevar o nível de alerta da generalidade do país.

Bélgica considera Portugal país de risco

Hospital de São José

Guarda

Reguengos de Monsaraz

Caldas da Rainha

Paços de Ferreira e Vila Nova de Gaia

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O chefe do Governo pronunciou-se também sobre o fim das reuniões técnicas com peritos na sede do Infarmed, em Lisboa, ao sublinhar que tal não é um drama e que os partidos vão continuar a receber informação sobre a pandemia da Covid-19.No final deste mês, deverá realizar-se nova reunião para discutir os resultados dos estudos sobre imunidade e cadeias de transmissão.O Ministério belga dos Negócios estrangeiros incluiu Portugal no, das viagens desaconselhadas mas permitidas.A decisão aplica-se também a Espanha, Grécia, Chipre, Dinamarca, Reino Unido e Islândia.As viagens não essenciais estão proibidas para os países do, que são a Finlândia, Irlanda, Malta e Noruega. No, sem restrições, estão as viagens para países como Alemanha, Áustria, França, Hungria e Itália.Há um foco do novo coronavírus no hospital de São José, em Lisboa. Seão pelo menos três os doentes infetados: dois no Bloco Central e um na Urologia.O Centro Hospitalar Lisboa Central está a realizar testes a todos os profissionais de saúde que contactaram com os doentes infetados.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou que os serviços estão a ser reoganizados para separar as pessoas infetadas.O surto no Politécnico da Guarda já soma 27 casos, a maioria pessoas que estiveram numa festa.Uma dezena de infetados está sob vigilância domiciliária. Outros 17 estão internados, quase todos por não terem condições para cumprir o isolamento na casa onde moram.A Câmara Municipal da Guarda disponibilizou um edifício para alojar os estudantes que vão tendo alta.O Ministério Público tem em marcha um inquérito para averiguar eventuais responsabilidades criminais do organizador da festa.No surto com início no lar de Reguengos de Monsaraz, morreu mais um idoso. Tinha 73 anos e estava internado no Hospital de Évora.No total já morreram 15 pessoas no concelho. Quanto a casos ativos, são 133. Oitenta e seis tiveram origem no lar.Um infantário das Caldas da Rainha tem sete crianças infetadas. Há ainda três funcionários e quatro familiares de crianças também infetados.Falta conhecer os resultados de sete pessoas.Além deste surto, há um outro no Lar do Montepio Rainha D. Leonor, também nas Caldas da Rainha, onde o número de pessoas infetadas aumentou para 28: 25 idosos e três funcionários.Duas das cinco crianças com Covid 19 no Hospital de Vila Nova de Gaia são da mesma família. Os menores infetados têm entre dois e cinco anos e há ainda uma adolescente de 17.Em Paços de Ferreira, estão identificados três focos de contágio.Um dos focos é na Câmara Municipal. O edifício foi encerrado. E um dos infetados é o autarca local.As demais cadeias de contágio verificaram-se numa escola básica e numa empresa de lacagem de móveis.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de quarta-feira Portugal registou mais 443 casos de Covid-19 e mais dois mortos em 24 horas. Há ainda mais 269 recuperados.O país tem agora registo de um total de 44.859 casos de infeção, 1631 óbitos e 29.714 pessoas dadas como recuperadas.Mantêm-se internadas 512 pessoas, das quais 74 em unidades de cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 545 mil mortos e infetou mais de 11,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.Os Estados Unidos encabeçam a lista dos países mais atingidos, seguidos pelo Brasil.A doença, recorde-se, é causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.