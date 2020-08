Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h51 - Estados Unidos somam 1062 mortos e mais de 49 mil casos



Segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, os últimos números elevam o total de mortes nos Estados Unidos para 161.052 e o de casos confirmados para 4.926.063.



O balanço realizado às 20h00 de quinta-feira (1h00 deste sábado em Lisboa) pela agência Efe aponta ainda que, apesar de Nova Iorque não ser mais o Estado com o maior número de infeções, continua a ser o mais atingido em termos de mortes, com 32.760, mais do que França ou Espanha.



Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.563 pessoas. Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jérsia, com 15.849 mortos, Califórnia com 10.083, Massachusetts com 8817 e Texas com 8709.



Outros Estados com grande número de mortes são o Illinois com 7922, Florida com 7747, Pensilvânia com 7296 e Michigan, com 6524.



Em termos de infeções, a Califórnia tem 543.756, seguida da Florida com 510.389, Texas com 490.499, e Nova Iorque com 419.642.



7h30 - Ponto de situação



Os portugueses estão entre os cidadãos europeus que manifestam maior vontade em receber a vacina contra a Covid-19. Um em cada quatro manifesta essa intenção, quando a vacina estiver disponível. É o que indica um estudo da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. A Nova SBE juntou-se a equipas da Universidade de Hamburgo, da Rotterdam Erasmus University e da Bocconi University com o objetivo de apurar o modo como a população europeia vê para a pandemia do SARS-CoV-2 e até que ponto confia nas decisões dos responsáveis políticos.





De acordo com o estudo da Nova BSE, cujas conclusões são citadas pela Lusa, 70 por cento dos portugueses mostram-se "completamente confiantes" de que a vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus será segura - a percentagem de confiança aumenta entre os que têm 55 e 64 anos, dos quais 79 por cento acreditam na segurança.



Esta trabalho envolveu duas fases, abrangendo, em cada, mais de sete mil participantes de sete países europeus (Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido) levando em linha de conta a região, a idade, o género e a educação.

Duas vagas de inquéritos



A primeira vaga de inquéritos realizou-se de 2 a 15 de abril e a segunda de 9 a 22 de junho: os portugueses mantiveram-se como os europeus que manifestam maior vontade de virem a ser vacinados contra a Covid-19 (75 por cento). Entre os países envolvidos no estudo, Portugal é o que apresenta maior preocupação com o impacto da pandemia na economia e na saúde, com 67 por cento dos inquiridos a dizerem-se "muito preocupados".





"Os homens são os que se mostram mais dispostos a vacinarem-se (78 por cento), assim como indivíduos com alta escolaridade (78 por cento). Além disso, aqueles que conhecem alguém oficialmente diagnosticado com Covid-19 estão mais dispostos a vacinar-se do que aqueles que não conhecem ninguém com covid-19 (81 por cento vs 74 por cento)", assinala a Nova BSE.

