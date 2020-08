Mais atualizações

Lares a norte sem visitas

Trofa

São Miguel com medidas reforçadas

Justificações para diabéticos e hipertensos

Stayaway Covid

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Portugal é um dos países da Europa com maior redução no número de casos de Covid-19. Mas figura ainda entre os dez países com maior incidência de novos casos de SARS-CoV-2.O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças fez a comparação e conclui que Portugal e Suécia são os dois países onde os surtos estão a recuar de forma mais rápida.Apesar disso, este estudo avisa que a Europa, em geral, está a registar um significativo crescimento de contágios. Em causa está o alívio das medidas.A Direção-Geral da Saúde suspendeu as visitas aos lares de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Em cada um destes municípios há mais de 200 casos confirmados.Esta situação levou ao encerramento das visitas aos lares e às unidades de cuidados de cuidados integrados.Na Junta de Freguesia de Póvoa, o atendimento ao público foi encerrado.Um dos surtos do novo coronavírus foi identificado no grupo PREH Portugal, na Trofa. Subiu para 13, nas últimas horas, o número de trabalhadores da empresa de componentes eletrónicos para a indústria automóvel que estão infetados e perto de 60 colaboradores estão em casa a cumprir isolamento profilático.Os primeiros casos registaram-se no último dia de julho, no primeiro turno da empresa. Na semana passada, foram confirmados novos positivos numa linha de produção onde trabalham 30 pessoas.Todos os colaboradores que tiveram contactos próximos com os colegas infetados ou que apresentam sintomas estão a ser chamados a fazer testes.A empresa tem 1200 trabalhadores.O Governo Regional dos Açores decidiu reforçar as medidas de contenção na Ilha de São Miguel. A partir de quinta-feira e até ao início de setembro, ficam encerradas as discotecas. Os bares fecham às 22h00.São Miguel tem neste momento 27 casos positivos de Covid-19.Os diabéticos e hipertensos sem condições para desempenhar funções em teletrabalho voltam a ter direito a justificar as faltas. É apenas necessária uma declaração médica.O diploma no âmbito da pandemia já foi publicado em Diário da República. E protege os grupos de imunodeprimidos e os portadores de doença crónica.O diploma tem efeitos retroativos a 3 de maio.A Direção-Geral da Saúde fica responsável pela gestão e tratamento de dados da aplicação Stayaway Covid. O decreto, ontem publicado, estipula ainda que a aplicação deve respeitar as legislações europeia e portuguesa.A intervenção do médico fica regulada e será o este a colocar no sistema informações como a data dos primeiros sintomas ou, em casos assintomáticos, da realização do teste.Dos dados a inserir no sistema, pelo médico, não pode constar a identificação do doente.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira, reporta mais dois casos mortais de Covid-19 em Portugal. Há mais 120 infetados.Há já sete dias que o número de novos casos não era tão baixo. Estão internadas 365 pessoas, menos nove face a segunda-feiraForam dadas como recuperadas da doença mais 160 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Vladimir Putin veio ontem garantir que a Rússia já dispõe da primeira vacina contra a Covid-19.O Presidente russo revelou também que uma das suas filhas já está vacinada.Moscovo promete produzir mais de 500 milhões de doses desta vacina por ano. Vinte países terão já encomendado à Rússia mil milhões de doses.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano mantém-se como aquele que tem mais casos confirmados e mais óbitos.