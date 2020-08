Mais atualizações

Ministra do Trabalho sob pressão





surto no lar de Reguengos de Monsaraz foi detetado a 18 de junho. Só duas semanas depois é que os infetados foram transferidos para um alojamento sanitário. Houve 162 casos de infeção e morreram 18 pessoas.

Há cada vez mais doentes em Portugal à aguardar por uma cirurgia, para lá do prazo clinicamente aceitável. É o que demonstram os dados mais recentes da Administração Central do Sistema de Saúde.Desde fevereiro, os tempos de espera têm vindo a registar mais atrasos, com o impacto notório da pandemia.Cláudia Godinho - Antena 1Dois em cada cinco doentes que precisam de uma intervenção cirúrgica são obrigados a esperar para lá do que é recomendado.Mais de 240 mil portugueses estavam na lista de espera para cirurgias, no passado mês de maio. Quase metade viu ultrapassado o prazo recomendado para a operação.Os centros de dia do país, com a exceção da Grande Lisboa, têm autorização para reabrir a partir desta segunda-feira. O prsidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública aconselha cautela nesta processo.Em Lisboa e Vale do Tejo, estas estruturas só poderão reabrir no final do mês, dada a situação de contingência ainda em vigor. Ainda assim, a maioria dos centros de dia do país admite não abrir portas, apesar da autorização do Governo. Em causa está a dificuldade em fazer face a todas a recomendações da Direção-Geral de Saúde.Entrevistado no, o presidente da Associação Nacional dos Médicos Saúde Pública considerou que a reabertura dos centros de dia deve ser feita com muita cautela.Para Ricardo Mexia, há que ter em consideração os principais riscos e tomar as medidas necessárias para que seja mitigada o risco de inseminação da infeção.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemha aumentou, nas últimas 24 horas, em 561, para um total de 224.014 desde o início da pandemia.O número de mortes aumentou eum uma para um total de 9232.O Produto Interno Bruto do Japão recuou 7,8 por cento entre abril e junho, face ao trimestre anterior, e 27,8 em termos anuais, a maior queda desde que há registo.A contração no segundo trimestre do ano segue-se a uma redução de 0,6 por cento entre janeiro e março, quando a terceira maior economia do mundo entrou em recessão técnica por causa da pandemia da Covid-19.Esta queda trimestral é superior àquela que a economia japonesa sofreu no primeiro trimestre de 2009, no auge da crise financeira global desencadeada pelo colapso do banco de investimento Lehman Brothers, e é a maior registada desde 1955, o primeiro ano em que há registos.O PIB do Japão foi mais uma vez afetado pelas restrições económicas instauradas para travar a propagação da pandemia, em particular pelo estado de alerta sanitário, declarado em todo o país entre meados de abril e final de maio.O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já adquiriu, em nome de Timor-Leste, material e equipamento médico no valor de 4,6 milhões de dólares, ou 3,88 milhões de euros, tendo em vista o combater à Covid-19.O PNUD explica, em comunicado, que as aquisições, incluindo "equipamentos e medicamentos para responder à crise da Covid-19 e outras necessidades críticas de cuidados de saúde", estão "em curso, como previsto"."A maior parte já foi entregue ou está a caminho de Timor-Leste", refere a organização.Os produtos estão a ser comprados pelo PNUD no mercado internacional em nome do Governo timorense, no âmbito de um acordo de valor equivalente a 5,3 milhões de euros.As autoridades de saúde do Brasil reportaram 620 mortos e 23.101 infetados pelo novo coronavírus em 24 horas, totalizando 107.852 óbitos e 3.340.197 casos confirmados desde o início da pandemia.Os dados são do último boletim do Ministério brasileiro da Saúde, segundo o qual a taxa de letalidade da doença no país mantém-se em 3,2 por cento, quando se investiga a eventual relação de 3468 mortes com a Covid-19.O Brasil, que é o segundo país com maior número de mortos e infetados pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, ocupa também a segunda posição entre as nações com maior número de recuperados, num total de 2.432.456 pacientes que conseguiram superar a doença.Permanecem sob acompanhamento médico 799.889 infetados.O foco da pandemia é o Estado de São Paulo, que totaliza 699.493 casos de infeção e 26.852 mortos, e que começa a registar uma tendência de estabilização em ambos os índices.As eleições gerais na Nova Zelândia foram adiadas para 17 de outubro, quatro semanas depois da data inicialmente prevista, por causa do recrudescimento da pandemia da Covid-19 no país, anunciou a primeira-ministra Jacinda Ardern."Esta decisão dá a todos os partidos o tempo necessário para fazer campanha durante as próximas nove semanas e dá, à Comissão Eleitoral, tempo suficiente para assegurar que as eleições se podem realizar", afirmou a governante neozelandesa.A Nova Zelândia, que adotou um dos confinamentos mais rigorosos do mundo no início da pandemia, quando tinha cerca de 50 casos, havia levantado as restrições a 9 de junho. Na sexta-feira, o Governo decidiu prolongar por mais 12 dias o confinamento em Auckland, a maior cidade do país, para combater o ressurgimento da Covid-19.A maioria dos centros de dia admite não abrir portas, apesar da autorização do Governo. Em causa está a dificuldade em fazer face a todas a recomendações da Direção-Geral da Saúde.Há ainda o facto de alguns centros de dias funcionarem junto a lares, onde têm surgido vários casos de infeção pelo novo coronavírus.Joaquim Reis - Antena 1Os centros de dia tiveram autorização para reabrir no sábado. Os centros de dias da Grande Lisboa só terão autorização para reabrir a partir do final de agosto. Em causa está a situação de contingência imposta na Área Metropolitana - medidas que vai continuar em vigor até ao final do mês.A retoma das atividades vai ser, todavia, faseada. Fica dependente de uma avaliação prévia da Segurança Social e das entidades de saúde locais. Esta avaliação ocorre quando os centros de dia funcionam em conjunto com outras respostas sociais, em particular os lares.O PSD quer ouvir a ministra do trabalho e da Segurança social com urgência na Assembleia da República. Os social-democratas consideram inadminissível a desvalorização dos acontecimentos em Reguengos de Monzaraz, onde morreram 18 pessoas.O maior partido da oposição considera que, se a ministra sabia e não tomou as medidas adequadas, trata-se de um caso evidente de incompetência e de insensibilidade.Acrescenta que, se a Ministra não sabia ou ignorou deliberadamente a situação, então o caso é ainda mais grave, porque recai sobre o primeiro-Ministro a responsabilidade de manter no Governo alguém que não está capacitado para o lugar.O CDS-PP exige mesmo a demissão de Ana Mendes Godinho. Francisco Rodrigues dos Santos diz que o novo coronavírus é uma ameaça, mas que a incompetência da ministra também o é. Acrescenta mesmo que a continuidade em funções é uma questão de saúde pública.O partido também já formalizou um pedidou para questionar a governante no Parlamento.O Ministério do Trabalho e da Segurança Social emitiu entretanto um comunicado a afirmar que a "frase escolhida para título" da entrevista publicada no semanário"foi descontextualizada de forma grave".O jornal nega e repudia as acusações. Garante que reproduziu de forma correta a conversa que os jornalistas mantiveram com ministra.Em reação, odisponibilizou o registo áudio da entrevista.O Presidente da República sublinha que é preciso ler todos os relatórios sobre o surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz e que o Ministério Público tem muito para investigar.