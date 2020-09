Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 249 casos e três pessoas morreram.

Mais atualizações

Portugal, de acordo com o último relatório, teve mais 249 novos casos e três vítimas mortais nas últimas 24 horas



As três vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo. A maior parte dos novos casos (133) são no Norte do país.



De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, há nesta altura mais 183 casos ativos, para um total de 15684.



Há ainda a registar mais 63 pessoas recuperadas, para um total desde o início da pandemia de 43016.



Ainda de acordo com a DGS, foram internadas mais 27 pessoas, para um total de 381 e aumentaram em 6 o número de pessoas nos cuidados intensivos, para um total de 49.