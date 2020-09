Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

08h51 - Fátima. DGS quer no máximo 50 mil pessoas no santuário a 13 de outubro





08h36 - Restauração a menos de 300 metros das escolas com restrições especiais





08h20 - Portugal Continental em situação de contingência desde as 00:00



Portugal Continental está desde as 00:00 de hoje em situação de contingência para fazer à face à pandemia de covid-19, passando a estar em vigor novas medidas restritivas.



O regime da situação de contingência que vigorava apenas na Área Metropolitana de Lisboa passou, a partir de hoje, a aplicar-se a todo o continente e vai prolongar-se até às 23:59 de 30 de setembro.



O Governo justifica a situação de contingência em todo o território de Portugal continental com o crescimento de novos casos diários de contágio da doença, o início do ano letivo e o aumento expectável de pessoas em circulação, designadamente, nos transportes públicos em áreas com elevada densidade populacional.





08h18 - Empresas podem desfasar horários após consulta aos trabalhadores



As empresas de Lisboa e Porto vão poder alterar os horários de entrada e saída, organizando-os de forma desfasada, tendo apenas de consultar previamente os trabalhadores e representantes, havendo trabalhadores que não são obrigados a aceitar a mudança.



A medida consta da proposta de decreto-lei que o Governo remeteu aos parceiros sociais e aos quais é pedido que enviem o seu parecer até ao final da próxima quarta-feira, antes de o diploma ser aprovado em Conselho de Ministros.





08h00 - Peru, Costa Rica e Chile foram os países que perderam mais empregos - estudo



O Peru, a Costa Rica e o Chile foram os países onde o emprego diminuiu mais entre março e julho, na sequência da covid-19, refere um estudo que coloca o Brasil no quinto lugar da lista.



A análise, realizada pela Câmara de Comércio de Santiago do Chile e publicada na segunda-feira, aponta a América Latina como a região do mundo onde a taxa de emprego foi mais atingida pela pandemia, com seis países entre os 10 primeiros da lista dos que mais perderam empregos naquele período.





Nas últimas horas. O boletim epidemiológico desta segunda-feira contabilizou 613 novos casos de infeção, quatro óbitos e 116 recuperados. Há ainda mais 493 casos ativos no país, para um total de 18.540.



Três óbitos foram registados na região Norte e um em Lisboa e Vale do Tejo.



O boletim indicou também que nas últimas 24 horas foram registados mais 25 doentes internados e quatro nos cuidados intensivos.



A região de Lisboa e Vale do Tejo detém o maior aumento diário de casos confirmados (mais 338 casos), seguindo-se o Norte do país (mais 178).



No total, Portugal conta agora com 64.596 casos confirmados, 1.871 óbitos e 44.185 doentes recuperados.







Brasil com mais de 15 mil novos casos desde domingo



Em 24 horas, o Brasil registou mais 15.115 casos de infeção com SARS-CoV-2, anunciou o Ministério da Saúde. O país soma assim 4.345.610 contágios desde o início da pandemia.



Esta segunda-feira mais 381 óbitos aumentaram para 131.625 o total de mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.



A taxa de incidência da covid-19 no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, é hoje de 62,8 mortes e de 2.067,9 casos por cada 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade mantém-se em 3,0%.