Plano de Recuperação e Resiliência

As perspetivas do Banco Central Europeu para a Zona Euro, este ano, melhoraram. A instituição admite agora uma queda da economia de oito por cento, menos duas décimas do que na anterior estimativa.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

África registou mais 310 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, com o total desde o início da pandemia a subir para 35.750 óbitos em 1.465.023 infetados.Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, desde segunda-feira houve nos 55 Estados-membros da organização mais 5309 casos da doença e 4877 recuperados, para um total de 1.210.548.A África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 17.838 vítimas mortais num universo de 734.231 infetados.Só na África do Sul, o país mais afetado do Continente Afriano, estão registados 671.669 casos e 16.586 mortos.O primeiro navio de cruzeiro a navegar na Grécia, depois do confinamento, aportou esta segunda-feira no porto de Pireu, em Atenas, após terem sido detetadas mais de dez pessoas com covid-19.O cruzeiro, com pavilhão de Malta, é operado pela empresa alemã TUI e transporta 922 passageiros e 666 tripulantes.Nenhum dos ocupantes está autorizado a deixar o navio, mas os especialistas do Ministério da Saúde da Grécia estão a bordo a fazer exames médicos.As autoridades sanitárias da Índia registaram 776 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de mais 70.589 casos, um dia depois de o país ter ultrapassado os seis milhões de infetados desde o início da pandemia.Desde o início da pandemia, a Índia registou 96.318 mortos e mais de 6,1 milhões de casos (6.145.291), segundo um balanço independente da universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, esperando-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados.Apesar do grande número de infeções, a Índia tem o maior número de doentes recuperados do mundo: mais de cinco milhões de pessoas recuperaram da doença, com a taxa de recuperação a rondar os 82 por cento.Os Estados Unidos registaram 281 mortos e 37.719 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Com este último balanço, o país atingiu um total de 205.024 óbitos e 7.147.070 casos confirmados.Apesar de Nova Iorque não ser mais o Estado com maior número de infeções, ainda é o mais afetado em termos de mortes nos Estados Unidos, com 33.140 mais do que no Peru, França ou Espanha.O Brasil registou 13.155 casos de infeção e 317 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo as últimas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. O país sul-americano totaliza agora 4.745.464 casos de infeção e 142.058 óbitos provocados pelo novo coronavírus.O Executivo brasileiro adiantou que 4.084.182 pessoas já recuperaram da doença e outras 519.224 infetadas permanecem sob acompanhamento.Os Estados de São Paulo (35.125), Rio de Janeiro (18.291), Ceará (8.921) e Pernambuco (8.190) têm o maior número de óbitos devido à pandemia.Considerando o número de casos, São Paulo (973.142), Bahia (306.629), Minas Gerais (290.137) e Rio de Janeiro (262.006) são os que somam mais infeções.Há novas medidas para as empresas afetadas pela pandemia. A recuperação ficou abaixo do esperado e o Governo avança com mais apoios.Assim, as empresas mais atingidas pela crise vão poder suspender os contratos de trabalho. E vão também poder reduzir os horários.O Governo vai ainda rever o regime dosimplificado, a pensar, em particular, nas pequenas e médias empresas do sector do turismo.O ministro da Economia argumenta que a recuperação ficou áquem do esperado e que, por isso, é necessário avançar com mais apoios para as empresas. A CGTP considera que, sejam quais forem as medidas, os trabalhadores não podem perder rendimentos. Por sua vez, a UGT avisa que não se pode mexer nos ordenados.O presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que as medidas deveriam começar por ser apresentadas em sede de Concertação social.O primeiro-ministro português e a presidente da Comissão Europeia apresentam esta terça-feira os planos português e europeu de Recuperação e Resiliência.A apresentação vai ser na Fundação Champalimaud, em Lisboa.António Costa reuniu-se na segunda-feira com Ursula Von Der Leyen, em Lisboa, para analisar o combate à covid-19.O plano do Governo para a recuperação da economia assenta em dez áreas.Os projetos incidem sobre o sector da petroquímica e refinaria, eficiência energética, mineração do mar profundo, comércio e serviços, turismo e centrais de biomassa.O documento não esquece as ligações ferroviárias entre todas as capitais de distrito, a reativação das ligações com Espanha, a expansão dos metros de Lisboa e Porto e uma rede nacional de ciclovias.É nestes setores que deverá ser investido o cheque de 53 mil milhões de euros que Portugal vai receber até 2030.O primeiro esboço do Plano de Recuperação tem de ser entregue a Bruxelas no dia 15 de outubro.Segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, morreram mais quatro pessoas vítimas da covid-19 em Portugal. Há mais 425 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.Os internamentos continuam a aumentar. É preciso recuar a maio para encontrar números semelhantes. Nos cuidados intensivos há mais nove internados, para um total que já ronda as 100 pessoas em estado considerado mais grave.A pandemia da covid-19 já provocou mais de um milhão de mortes e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o Continente Americano mantém-se agora como aquele que acumula mais casos confirmados e mais mortes.A covid-19 é causada por um novo coronavírus, identificado como SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.