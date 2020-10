Mais atualizações

07h42 - "Mayor" de Nova Iorque pede autorização para voltar atrás com a abertura das escolas



A medida implicaria o encerramento de cerca de 100 escolas públicas e 200 escolas privadas. Bill de Blasio pretende, além disso, fechar todo o comércio considerado não essencial em diversos bairros da cidade, devido a um ressurgimento de casos de Covid-19.





07h15 - Pondo em causa Costa e Silva, ambientalistas acusam indústria do petróleo de se aproveitar da pandemia





Um conjunto de organizações ambientalistas acusou hoje a indústria dos combustíveis fósseis de aproveitar a pandemia para apanhar "dezenas de milhares de milhões" de fundos para a recuperação económica, valendo-se da proximidade com os decisores europeus.



Uma campanha da Fossil Free Politics hoje divulgada revela "um esforço enorme do lóbi da indústria dos combustíveis fósseis" para se aproveitar de "relações confortáveis com decisores de alto nível, sem respeito por conflitos de interesses", incluindo em Portugal.



"Portugal contratou um patrão do petróleo para elaborar o seu plano de recuperação da covid-19", afirmam, referindo-se a António Costa e Silva, o gestor da petrolífera Partex que escreveu o Programa de Recuperação Económica e Social.



Para a campanha Fossil Free Europe, a contratação de Costa e Silva pelo primeiro-ministro foi Portugal a "pôr os seus planos de recuperação diretamente nas mãos de um barão do petróleo".









06h47 - Índia com mais de 900 mortos e quase 75 mil infetados num só dia



A Índia registou 903 mortos e 74.442 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de saúde, que consideram a situação muito preocupante.



Com este novo balanço, o total de óbitos aumentou para 102.685 e o de casos para 6,6 milhões desde o início da pandemia.