10h06 - Croácia supera pela primeira vez o milhar de infeções em 24 horas



Foram mais 1,131, num país com cerca de quatro milhões de habitantes.





10h04 - Líderes europeus concordaram em realizar vídeo conferências todas as semanas para coordenarem as medidas contra a Covid-19





10h03 - GNR reforça fiscalização ao cumprimento de medidas em vigor



A Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciou na quinta-feira um reforço do patrulhamento e fiscalização ao cumprimento das normas e medidas associadas à declaração da situação de calamidade por causa da pandemia de covid-19.



A GNR vai orientar os militares para o patrulhamento e visibilidade policial para os locais de maior circulação e propícios ao ajuntamento de pessoas, como as escolas, superfícies comerciais e outras áreas afetas a atividades de lazer, refere a Guarda em comunicado.



A GNR relembra que a concentração de pessoas foi reduzida para um máximo de cinco.



Os militares vão também monitorizar o "cumprimento das medidas em vigor através do reforço da informação e de ações de sensibilização, não deixando de atuar com firmeza, quando necessário".



Para além do regime contraordenacional em vigor, a GNR recorda ainda que a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência, assim como o não acatamento de uma ordem legítima do militar da Guarda para fazer cessar uma infração neste âmbito. (Lusa)







09h14 - Pedidos de ajuda à Rede de Emergência Alimentar voltam a aumentar em setembro



O número de pedidos de ajuda feitos à Rede de Emergência Alimentar voltou a aumentar em setembro, ultrapassando os 30 por dia, uma tendência que leva a presidente do Banco Alimentar a alertar para o risco de uma rutura social.





08h57 - Líderes da UE querem reforçar cooperação para testes e rastreamento



Os líderes da União Europeia (UE), reunidos em cimeira europeia em Bruxelas decidiram reforçar a cooperação para testes e rastreamento de casos positivos de covid-19 no espaço comunitário, perante subidas acentuadas das novas infeções, foi hoje anunciado.



"A situação é bastante séria, sem precedentes, e tomámos a decisão de reforçar a nossa cooperação europeia, especialmente no que toca aos testes e ao rastreamento", declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.





08h55 - A tempestade perfeita. Mortes por covid-19 agravadas pelo estilo de vida pouco saudável





08h39 - Rússia com novo recorde diário. Mais 15150 casos e 286 mortes em 24 horas





08h37 - Farmacêutica espanhola PharmaMar diz que os testes clínicos do medicamento para o cancro, Aplidin, para tratar adultos com Covid-19, correu bem vai passar para a fase III





08h27 - Alemanha com mais 7334 casos e 24 vítimas mortais





Novo máximo desde o início da pandemia.





08h22 - Números na República Checa continuam a bater recordes diários





Nas últimas 24 horas foram registados mais 9721 casos.





08h12 - Cidade chinesa está a vender a vacina experimental da Sinovac Biotech a trabalhadores essenciais e de grupos de alto risco para cerca de 60 dólares





08h10 - Número de infetados no Agrupamento de Escolas de Mogadouro (AEM), no distrito de Bragança, subiu para nove, após testes de rastreio à comunidade, revelou o diretor da instituição.





08h07 - Brasil com mais 713 mortes e 28.523 infetados em 24 horas







08h05 - Ministro das Comunicações do Brasil infetado com novo coronavírus