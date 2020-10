Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h10 - Bélgica com mais 13.227 novos casos de infeção



A Bélgica registou nas últimas 24 horas mais 13.227 casos de infeção, o que eleva o total para 253.386.



Foram ainda registados mais 50 óbitos e há mais 421 pessoas internadas.



Na passada sexta-feira, Governo belga decretou várias medidas que entraram em vigor na segunda-feira, com o objetivo de mitigar a propagação do novo coronavírus na Bélgica.



Entre as medidas aprovadas, foi decretado o recolher obrigatório em todo o território nacional entre as 00h00 e as 5h00 e o encerramento de todos os bares e restaurantes.

9h02 - Índia regista 702 mortos e mais de 55 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 702 mortos e 55.839 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades de saúde.



Com este novo balanço, o país elevou o total de óbitos para 116.616 desde o início da pandemia, com o número de casos a ultrapassar os 7,7 milhões.



A Comissão Eleitoral emitiu um alerta depois da campanha política ter atraído multidões, com as pessoas a não usarem máscaras e a desrespeitarem o distanciamento social no estado de Bihar, onde a votação para as eleições estaduais deve começar na próxima semana.



Bihar é o terceiro maior estado da Índia, com uma população de cerca de 122 milhões de pessoas.



As autoridades de saúde também estão preocupadas com a potencial disseminação do novo coronavírus nas celebrações dos próximos festivais religiosos.







8h56 - Corrida ao papel higiénico na Alemanha



As vendas de papel higiénico e desinfetantes voltaram a subir na Alemanha, revelou o instituto de estatísticas.



“A nossa análise mostra que as vendas crescentes de papel higiénico, desinfetantes e sabonetes”, lê-se numa publicação no Twitter.

#Hamsterkäufe gehen wieder los: Unsere Sonderauswertung zeigt einen steigenden Absatz von #Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Seife. Wie sich die Verkaufszahlen von Nudeln, Hefe & Co. entwickeln, lesen Sie hier: https://t.co/Ef9FBAi1C6 #Corona pic.twitter.com/uGD8RxZ6AP — Statistisches Bundesamt (@destatis) October 22, 2020

As vendas de papel higiénico aumentaram 89,9 por cento na passada semana em comparação aos níveis antes da pandemia. A venda de desinfetantes aumentou 72,5 por cento e sabonetes 62,3 por cento.

8h45 - China regista 14 novos casos importados



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 14 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os 11 casos 'importados' foram diagnosticados em Xangai (leste), Cantão (sul), Sichuan (centro) e Fujian (sudeste).



As autoridades disseram que, nas últimas 24 horas, 16 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 245, incluindo dois doentes em estado grave.



Desde o início da pandemia, a China registou 85.729 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19.







8h32 - Ucrânia com novo recorde novos infetados



A Ucrânia registou nas últimas 24 horas mais 7053 casos de infeção, o que eleva o total para 322.879.

8h24 - Senador brasileiro morre de complicações associadas à Covid-19



O senador brasileiro Arolde de Oliveira, de 83 anos, morreu de complicações associadas à Covid-19.



Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, Senador Arolde de Oliveira.



Falecido vítima de Covid e como consequência a falência dos órgãos



A família agradece o carinho e orações. Mais informações à posteriori. — Arolde de Oliveira (@AroldeOliveira) October 22, 2020 Oliveira, que estava internado há mais de 15 dias no Rio de Janeiro, morreu na consequência de falência de vários órgãos.



É o primeiro deputado brasileiro a falecer por complicações com o novo coronavírus.



8h15 - Argentina com recorde diário de casos e mais 423 mortos



A Argentina registou mais 423 mortos e 18.326 infetados com o novo coronavírus, um recorde diário de contágios, informaram as autoridades na quarta-feira.



Com este balanço, o total de casos desde o início da pandemia cresceu para 1.037.325 e o de óbitos para 27.519.



Mais de 4.500 pessoas estão hospitalizadas devido à covid-19, com o Ministério da Saúde a indicar que 840.520 pacientes foram dados como recuperados.



Na Argentina, onde estão em vigor medidas de isolamento desde 20 de março, foram realizados 2,7 milhões de exames para detetar o novo coronavírus.







8h00 - México com mais de 500 mortos e de seis mil infetados nas últimas 24 horas



O México registou 522 mortos e 6.845 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 87.415 e o de casos para 867.559 desde o início da pandemia.



Os novos casos anunciados na quarta-feira representam o maior número diário de infeções identificadas em outubro, após os 6.751 contágios contabilizados no dia 16, dissseram as autoridades de Saúde mexicanas.



Nas últimas 24 horas, os casos acumulados traduziram-se num aumento de 0,79% em relação dia anterior, enquanto os óbitos cresceram 0,60%, acrescentaram.



A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia.







7h46 - Ponto de situação

Alemanha com aumento diário de casos sem precedentes

O ministro alemão da Saúde também testou positivo ao novo coronavírus.



Checos em confinamento parcial

Em França

Em Espanha

Daniela Santiago, correspondente da RTP em Madrid

Casos a subir na Região Norte de Portugal

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Os chefes de Estado e de governo da União Europeia voltam a reunir-se no próximo dia 29, por videoconferência, para analisar a situação da pandemia.O presidente do Conselho Europeu convidou os líderes para essa videoconferência informal. É a terceira convocatória no espaço de um mês.Em apenas uma semana, a Europa registou quase um milhão de infetados.O maior aumento percentual deu-se na Eslovénia, onde já foi imposto o recolher obrigatório.Na Alemanha, foram confirmadas 11.287 novas infeções pelo SARS-CoV-2. É o número mais alto até agora de novos infectados num só dia.Comparando com o último balanço mais grave, há um aumento superior a três mil novas infeções em 24 horas.Ao todo, há registo em território alemão de 392 mil infeções. Morreram mais de nove mil pessoas.Na República Checa, entra esta quinta-feira em vigor um confinamento parcial. As medidas visam travar os contágios.Foram impostas restrições à circulação de pessoas e a maioria das lojas encerra. À exceção dos supermercados e das farmácias, o comércio estará fechado até 3 de novembro.O aumento de novas infeções atingiu o número máximo na terça-feira, com mais de 11 mil casos.Morreram 106 pessoas.O Governo francês quer prolongar o estado de emergência sanitária até 16 de fevereiro do próximo ano. O Executivo acredita que vai ser necessário continuar a haver restrições à abertura e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais até 1 de abril.Até essa data, deverão manter-se os condicionalismos à realização de manifestações sociais culturais e desportivas.Esta semana foi ultrapassada a barreira de dois mil doentes em reanimação, o que não acontecia há cinco meses.Os hospitais ainda estão longe dos sete mil casos em cuidados intensivos registados no pico da pandemia, em abril, mas há uma média diária de 200 novas entradas de doentes com Covid-19 em estado grave.Espanha é o primeiro país da Europa ocidental a atingir um milhão de infetados.O país registou um novo recorde diário, quase 17 mil novos casos, o que eleva o número total de contágios para mais de um milhão e cinco mil pessoas.Número simbólico que coincidiu com o dia em que o partido de extrema-direita Vox apresentou uma moção de censura ao Governo de Pedro Sánchez, criticando a gestão da pandemia.O primeiro-ministro afasta a hipótese de uma cerca sanitária ou confinamento obrigatório nos três concelhos do Vale do Sousa onde houve um auemnto exponencial dos casos de Covid-19.Ainda assim, António Costa anunciou que vão ser tomadas medidas diferenciadoras para conter a pandemia na região.Depois da reunião com os autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, António Costa anunciou também o aumento da capacidade de testagem e dos inquéritos epidemiológicos.Os números do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecidos ao início da tarde de quarta-feira, mostram que o país registou o segundo dia com mais infeções desde o início da pandemia: foram mais 2535 novos casos.Morreram mais 16 pessoas. Trinta e cinco tiveram de ser internadas entre terça e quarta-feira. Mesmo assim, é o número mais baixo de internamentos dos últimos quatro dias.A diretora-geral da Saúde deixou ontem um apelo para que as pessoas que tiveram alta clínica sejam aceites sem medos ou restrições.Graça Freitas voltou a falar dos requisitos para a alta, ao fim dos dez dias, sem necessidade de teste.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Morreu um dos voluntários que participava no ensaio clínico da vacina da AstraZeneca para a Covid-19.A morte ocorreu no Brasil, onde as autoridades garantem que os testes não serão interrompidos.A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.