Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h23 - Quase mil cancros da mama, colo do útero e colorretal ficaram por diagnosticar



Quase mil cancros da mama, do colo do útero e colorretal não foram diagnosticados nos últimos oito meses devido à Covid-19, estima a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que apontas "falhas na operacionalização" dos cuidados de saúde.



O presidente da LPCC, Vítor Rodrigues, disse à Lusa que os rastreios do cancro da mama baixaram e os do colo do útero e colorretal "estão praticamente parados".



O resultado, segundo estima a LPCC, é que quase mil cancros da mama, do colo do útero e colorretal não foram diagnosticados nos últimos oito meses por causa da pandemia da Covid-19.

8h19 - Pessoas com o grupo sanguíneo “0” com menos probabilidade de contrair a doença







8h15 - Alemanha com mais 11.242 infetados



A Alemanha registou nas últimas 24 horas mais 11.242 casos de infeção com o novo coronavírus, são menos 45 do que ontem, dia que marcou o número mais elevado desde o início da pandemia. Morreram mais 49 pessoas.



O país regista agora um total de 403.291 infetados e 9.954 óbitos.





8h10 - Mais 479 mortos e 6.612 infetados no México



O México registou 479 mortos e 6.612 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 87.894 e 874.171 casos, informou o Ministério da Saúde.



Os casos acumulados tiveram um aumento de 0,76 por cento e os óbitos de 0,45 por cento, em relação ao dia anterior, indicaram as autoridades ao apresentarem nesta quinta-feira o balanço nacional da pandemia, que destacaram o facto de 636.391 pacientes terem sido dados como recuperados.







8h00 - EUA registam 1.035 mortos e mais de 72 mil casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 1.035 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Com este balanço, o país atingiu os 222.965 óbitos, com quase 8,4 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia, depois de terem sido identificados 72.158 casos nas últimas 24 horas.



Nova Iorque é o estado com maior número de óbitos (33.377). Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.955 pessoas.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos terão ultrapassado as 315 mil mortes, com o número a subir para as 390 mil a 1 de fevereiro de 2021.







7h37 - Ponto de situação

Medidas para concelhos a norte

O Governo proibiu a circulação entre concelhos em todo país de 30 outubro até 3 de novembro.



Circulação entre concelhos proibida de 30 de outubro a 3 de novembro

O quadro em Portugal

O quadro internacional

As escolas dos concelhos de Borba e de Vila Viçosa, no distrito de Évora, estão encerradas a partir desta sexta-feira por causa de casos de infeção pelo novo coronavírus. Os alunos vão ter ensino à distância através da internet.O encerramento das escolas deve-se também à situação epidemiológica nos dois concelhos e vai continuar até nova avaliação da situação. Foi pedido pelas autoridades de Saúde locais e autorizado pela Direção-Geral da Saúde.No concelho de Vila Viçosa, há 71 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus. Sessenta e três dizem respeito a um foco de contágio relacionado com valências da Santa Casa da Misericórdia local.No concelho de Borba, há 24 casos ativos de infeção.O Conselho de Ministros decidiu na quinta-feira aplicar medidas extraordinárias em três concelhos do norte do país. Em causa estão os concelhos de Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada, no distrito do PortoAs medidas entraram em vigor à meia-noite.Foi decretado o dever de permanência no domicílio, exceto para ir à escola ou trabalhar. Todos os estabelecimentos devem encerrar até às 22h00.Estão também proibidos eventos ou ajuntamentos com mais de cinco pessoas. A realização de feiras e mercados está igualmente proibida. Estão ainda suspensas as visitas a lares de idosos e a unidades de cuidados continuados.O teletrabalho é obrigatório para todas as funções que o permitam.O Governo proibiu a circulação entre concelhos, em todo o país, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.Tal como aconteceu na Páscoa, só poderá circular quem tiver autorização especial para trabalhar ou necessidade de prestar auxílio a pessoas dependentes.A proibição coincide com o feriado de Todos os Santos.Vai haver restrições nos cemitérios. Aalguns vão estar mesmo encerrados entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Outros só admitem grupos com mais de cinco pessoas, com o tempo de permanência máximo de 15 minutos.A decisão cabe às das autarquias e juntas de freguesia.O Conselho de Ministros decretou ainda luta nacional no dia 2 de novembro, em homeagem as vítimas da pandemia.Portugal registou na quinta-feira o maior número de infeções diárias desde o início da pandemia. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou mais de 3270 novos casos.Morreram 16 pessoas.Foi o quinto dia de aumento consecutivo nos internamentos, com mais 93 pessoas hospitalizadas. No total, estão internadas mais de 1300 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Suécia anunciou novas medidas para evitar o aparecimento de casos de infeção pelo SARS-CoV-2.Em contrapartida, o Governo do país aliviou normas no desporto quando o público pode estar sentado com um distanciamento seguro. Assim, o limite máximo de 50 pessoas, em eventos públicos, foi alargado para 300. Esta nova regra entra em vigor a 1 de novembro.