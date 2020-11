Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

10h25 - África com mais 307 mortes e um total de 1.794.507 casos de infeção







O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 307 mortes devido à covid-19, aumentando para 43.176 o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus, que já infetou 1.794.507 pessoas na região, segundo dados oficiais.







De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se nas últimas 24 horas mais 10.424 casos de covid-19.





O número de recuperados é agora de 1.466.776, mais 9.012 do que na véspera.





10h10 - Número de mortes em todo o mundo ultrapassa 1,2 milhões







Mais de 1,2 milhões de mortes provocadas pelo novo coronavírus foram oficialmente registadas no mundo, de acordo com um levantamento feito hoje pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais às 07h45 de Lisboa.





No total, foram declarados pelo menos 1.200.042 de mortes de um total de 46.452.818 casos positivos do SARS-CoV-2.





Quase uma em cada cinco mortes ocorreu nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo, com 230.996 mortes entre os 9.207.364 de casos positivos do novo coronavírus.





O Brasil tem agora 160.074 mortes em 5.545.705 casos positivos para o novo coronavírus, a Índia (122.607 mortes, 8.229.313 casos), o México (91.895 mortes, 929.392 casos) e o Reino Unido (46.717 mortes, 1.034.914 casos).





A América Latina e Caribe é a região mais atingida, com mais de 402.787 mortos, à frente da Europa (280.109), dos Estados Unidos e Canadá (241.175) e da Ásia (171.423).





Mais de 100.000 novas mortes foram registadas em todo o mundo desde 16 de outubro.





Nos últimos sete dias, mais de 6.500 mortes foram registadas diariamente em todo o mundo. Quase 40% desses óbitos foram contabilizados na Europa, a região onde a pandemia está atualmente a progredir mais rapidamente.





10h00 - Marcelo, Ferro e Costa prestam homenagem aos mortos por covid-19 em Belém



O chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro participam numa cerimónia de homenagem aos mortos, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, em dia de luto nacional.



Esta homenagem constrou da "cerimónia do içar da bandeira nacional em dia de luto nacional e homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença covid-19".





9h50 - Dia de Luto Nacional. Lares de idosos no centro das preocupações da pandemia



São mais do que números. Portugal perdeu 2544 pessoas, vítimas de Covid-19 desde o início da pandemia. Assinala-se o Dia de Luto Nacional em Memória dos falecidos, através de uma cerimónia no Palácio de Belém, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues.



As mortes nos lares de idosos têm tido um grande peso, desde março, quando foi diagnosticada a primeira infeção em Portugal.



A repórter Alexandra Madeira recorda-nos o caso do Lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, onde morreram 19 utentes.





9h40 – Duas portuguesas confinadas no País de Gales





Foram os primeiros países da Europa a impor o regresso ao confinamento. A República da Irlanda e o País de Gales mandaram a população para casa, na semana passada, para tentar inverter a tendência de subida dos números de contágio por Covid-19. Restrições drásticas que motivaram o encerramento de todas as lojas consideradas não essenciais.











Um passo dado pelo governo do País de Gales e que os outros países europeus tentam evitar ao máximo. O regresso ao confinamento é encarado como a medida limite, devido ao profundo impacto económico que representa.



9h30 - Professores pedem melhorias na testagem e isolamento de casos nas escolas



A Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) pede ao Presidente da República que intervenha junto do Governo para que sejam melhorados aspetos fundamentais relativamente à testagem e isolamento de casos suspeitos e positivos de covid-19 nas escolas.



Numa carta aberta enviada no domingo ao Presidente da República, a ASPL diz estar preocupada com algumas situações que se vivem nas escolas e pede a Marcelo Rebelo de Sousa a sua intervenção junto do Governo por forma a melhorar aspetos fundamentais na estratégia de prevenção e mitigação da pandemia da covid-19.



A ASPL refere-se à testagem e isolamento profilático dos casos suspeitos e dos positivos, para além do distanciamento físico.





9h20 - Líder da Organização Mundial de Saúde em isolamento preventivo



Tedros Adhanom esteve em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19. Por isso, seguindo o protocolo, terá de ficar em quarentena durante os próximos dias.



O caso foi relevado pelo próprio diretor-geral da OMS, através de uma mensagem publicada na rede social Twitter, acrescentando não ter quaisquer sintomas do novo coronavírus.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

O responsável diz que vai trabalhar a partir de casa.



9h05 - Príncipe William esteve infetado com covid-19 em abril



No Reino Unido, sabe-se que o Príncipe William esteve infetado com covid-19 em abril. A BBC avança que o caso aconteceu mais ou menos na mesma altura que o pai, o Príncipe Carlos, também contraiu o novo vírus.





A informação foi avançada inicialmente pelo jornal Sun, e várias fontes confirmaram a informação à BBC.







8h50 - Sociedade de Cuidados Intensivos considera urgente travar crescimento de novos casos de Covid-19









O presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos admite que os hospitais têm mais equipamentos, como ventiladores, em comparação com a primeira fase da pandemia. Ainda assim, João Gouveia alerta para a carência de recursos humanos.





8h40 - Confinamento no Reino Unido pode estender-se para 2021



A extensão do confinamento é o cenário que várias fontes ligadas ao governo britânico admitem. O jornal The Times adianta que o executivo de Londres considera muito improvável acabar com o confinamento, enquanto o número de novos casos e de mortes por Covid 19 continuarem a aumentar. Poderá haver apenas um período de ligeiro alívio nas restrições, durante a altura do Natal.