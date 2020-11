Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h33 - Rússia regista recorde de 432 mortos





De acordo com os dados oficiais, a Rússia registou mais 432 mortos nas últimas 24 horas, o pior número diário no país desde o início da pandemia. Já morreram 31.593 pessoas no país.





Foram ainda reportados 19.851 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 4.477 em Moscovo. No total o país contabilizou 1.836.960 casos desde o início da pandemia.







8h17 - EUA batem recorde. 200 mil casos num só dia





Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas 24 horas os 200 mil novos casos de covid-19, um recorde desde o início da pandemia.



De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins o país registou 201.961 infeções em apenas um dia, um número que poderá estar inflacionado, tendo em conta que inclui alguns resultados não apurados no fim de semana.



Apesar de as mortes ainda estarem bem abaixo do pico diário de 2.200 registado em abril, o país contabilizou 1.535 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 239.588.



Só nos primeiros 10 dias de novembro, os Estados Unidos ultrapassaram um milhão de novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com as autoridades de saúde locais.







7h58 - Alemanha reporta novos números



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 18.487, para um total de 705.687 desde o início da pandemia.



Os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reportam mais 261 casos mortais de Covid-19, para um total de 11.767.



As empresas vão ter prazos mais alargados para cumprirem as obrigações fiscais. O Governo ajustou o calendário fiscal em relação ao que resta de 2020 e aos primeiros meses de 2021. Mantém-se a filosofia de flexibilização do calendário que tem vindo a ser aplicada por causa da pandemia.





As novas regras foram elaboradas com base num parecer da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.



As empresas passam a poder entregar a declaração do IVA até ao dia 20 de cada mês. O prazo para a entrega do Modelo 10 é alargado até 25 de fevereiro.



A entrega da Informação Empresarial Simplificada é até 15 de julho e a declaração de IRC até 1 de março.



As faturas em formato digital vão ser aceites até ao final de março O objetivo do Governo é diminuir a circulação de faturas em papel durante a pandemia. A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas considera que este é um passo positivo, mas que não resolve todos os problemas.



Na primeira vaga da Covid-19, as faturas em formato digital começam a ser mais utilizadas. A ideia é retomar esse processo.



Assim, as faturas em formato digital vão ser aceites até ao dia 31 de março.

Infeções no Estabelecimento Prisional de Lisboa



Duzentos reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa estão em quarentena. A medida foi tomada na sequência de seis casos de infeção entre reclusos.



Assim, os reclusos em quarentena e cerca de 30 funcionários vão realizar testes.



As visitas dos familiares aos reclusos foram suspensas e só se mantêm as visitas dos advogados.

Penafiel

O Hospital de Penafiel voltou a esgotar a capacidade de internamento. Pelo menos 14 doentes com Covid-19 ficaram à espera de cama nas urgências.



Nenhum hospital vizinho tem capacidade de resposta.

Açores

Nos Açores, a Unidade de Saúde da Lagoa, em São Miguel, está encerrada. Um profissional de saúde foi infetado com coronavírus.



Estão a ser identificados todos os contactos de risco. A unidade de saúde vai esta encerrada pelo menos até dia 20 de novembro.

O quadro em Portugal

Morreram mais 62 pessoas entre segunda e terça-feira, para um total de 3021 mortos desde o início da pandemia, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.



Desde 2 de novembro que o número diário de mortes é sempre superior às quatro dezenas e com tendência de crescimento.



Houve registo, em 24 horas, de mais 3817 casos de infeção pelo SARS-CoV-2. É o número mais baixo desde 4 de novembro.



Estavam internadas 2742 pessoas. Nos cuidados intensivos, em estado grave, estavam 382.

