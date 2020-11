Mais atualizações

08h23 - Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy hospitalizado depois de no início da semana ter contraído a Covid-19

Ucrânia registou um número recorde de novos casos nas últimas 24 horas - 11.057. Morreram durante o mesmo período 198 pessoas.

08h22 - Ministro alemão da Economia disse esta manhã que os dados mostram que a economia está melhor do que muitos esperavam há semanas ou meses

08h18 - República Checa com 8925 casos em 24 horas, bem abaixo dos valores registados na semana passada - 15.727

A República Checa registou ainda 108 vítimas mortais.

08h16 - Instituto Serum da Índia anunciou ter já produzido 40 milhões de doses da vacina para a Covid-19 da Astra Zeneca e vai em breve começar a produzir a potencial vacina da Novavax

08h13 - Rússia com valor recorde de 432 mortes nas últimas 24 horas e 21.608 novos casos

08h05 - Brasil com mais 544 vítimas mortais e 48 mil novos casos

08h00 - TAP: Reuniões com sindicatos sobre reestruturação da companhia arrancam hoje



A administração da TAP mantém hoje e sexta-feira um conjunto de reuniões técnicas com a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos, sobre o plano de reestruturação da companhia aérea a apresentar a Bruxelas até 10 de dezembro.



O Governo vai perdoar até 228 milhões de euros a empresas que queiram voltar ao lay-off. Quem recebeu o "incentivo à normalização" pago pelo Instituto do Emprego não terá de devolver o dinheiro, caso recorra ao novo apoio à retoma.



Rede hospitalar

Casos nas cadeias

Casos nas forças de segurança

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Governo admite fechar estradas e ferrovias no quadro do estado de emergência. A avaliação é feita esta quinta-feira na reunião do Conselhos de Ministrros, onde poderá haver ainda uma reformulação da lista dos concelhos de risco.A Antena 1 contactou os autarcas da Batalha e da Pampilhosa da Serra. O primeiro espera ver o seu município deixar esta quinta-feira o conjunto dos até agora 121 concelhos em pior situação. O segundo prepara-se para entrar.Recorde-se que o critério estabelecido para considerar um concelho como sendo de risco elevado é o de ter 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.O secretário de Estado adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, garantiu ontem, durante uma deslocação ao Porto, que a rede entre hospitais funciona e que nenhuma unidade recusará um doente com Covid-19, independentemente da origem.No Porto, há 48 surtos em lares. Ontem começou a funcionar uma estrutura que vai receber doentes não infetados de instituições de todo o país.O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, considera que nesta altura o país deveria estar melhor preparado para enfrentar a pandemia.Em estabelecimentos prisionais do país, há 248 casos de Covid-19 - 80 são trabalhadores e 168 são reclusos.Só em Tires há 148 reclusas infetadas. A origem dos surtos ainda não foi identificada.Mais de mil agentes da PSP, da GNR e do SEF testaram positivo para o SARS-CoV-2 Covid-19 desde o início da pandemia.O Ministério da Administração Interna revela que até ao dia 3 de novembro foram contados 1042 infetados. Já recuperaram da doença 648 agentes.Em confinamento profilático estão 749 destes profissionais.Morreram mais 82 pessoas entre terça e quarta-feira, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. É o mais elevado número de óbitos desde o advento da pandemia do novo coronavírus.No final de outubro, a média diária de mortes era de 30. Agora é de 58.Havia ontem registo de mais 4935 casos confirmados de infeção. E o número de internados voltou a aumentar: mais 43, para um total de 2785.Em unidades de cuidados intensivos estavam mais nove pessoas, para um total de 391.A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 1.275.113 mortes em mais de 51,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A partir de 23 de novembro, Espanha vai exigir um teste negativo à Covid-19 a todos os viajantes que tenham estado em países de risco. Portugal não está ainda excluído desta lista, como a grande maioria de todos os outros países europeus.Exigir teste negativo à chegada é uma recomendação da UE para uniformizar o controle sanitário e que Espanha vai passar a cumprir. Todos os viajantes provenientes de países de risco terão de apresentar um PCR negativo realizado até 72 horas antes.Esta exigência afeta todos os países da UE e do Espaço Schengen, com exceção da Noruega, Finlândia e Grécia, considerados de baixo risco e, como tal, excluídos de apresentar o teste de rastreio à Covid-19.Esta nova medida acontece numa altura em que Espanha já passou a barreira dos 40 mil mortos e regista já mais de 1,5 milhão de casos.