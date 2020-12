Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h35 - Alemanha com mais 22.046 infetados e 479 mortos



Segundo dados do Instituto Robert Koch, desde o início da pandemia de Covid-19 a Alemanha contabiliza 1.106.789 infetados e 17.602 óbitos.





8h20 - Rússia regista mais 28.145 infetados e 554 mortos, um novo recorde diário



Dos 28.145 infetados registados nas últimas 24 horas, 7.750 foram reportados em Moscovo, o epicentro da doença no país



Desde o início da pandemia, o país já reportou 2.375.546 infetados e 41.607 óbitos.





8h10 - NBA anuncia que 48 jogadores testaram positivo



A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) anunciou na quarta-feira que 48 jogadores testaram positivo ao novo coronavirus, numa altura em que se prepara o regresso aos treinos para o arranque da nova temporada.



A NBA refere que foram efetuados 546 testes a jogadores entre os dias 24 e 30 de novembro, com 48 a testarem positivo. Os basquetebolistas em causa vão agora cumprir o período de isolamento definido, de acordo com as regras estabelecidas pela liga e pelas autoridades de saúde.







8h00 - ONU reúne uma centena de líderes para discutir resposta à pandemia



Mais de 50 chefes de Estado e 39 chefes de governo deverão participar numa sessão extraordinária da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que decorre hoje e sexta-feira, para discutir a resposta à pandemia do novo coronavírus.



O presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, assim como os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, e da Índia, Narendra Modi, entre outros, são esperados na reunião, onde muitos dos participantes intervirão através de mensagens vídeo.



A União Europeia, representada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deverá insistir no seu apoio a uma resposta multilateral com a ONU no centro, em que as futuras vacinas sejam consideradas bens públicos e na promoção de um maior papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas crises sanitárias.



Do continente americano, muito atingido pela pandemia, esperam-se os presidentes da Costa Rica, Honduras, Cuba, Peru, Chile, Bolívia, Equador, República Dominicana, Colômbia e Uruguai.



A reunião visa, segundo a ONU, unificar a resposta à pandemia, melhorando a cooperação entre todos os envolvidos, incluindo os países, organizações e também as farmacêuticas.







07h45 - Rabo de Peixe com cerca sanitária

A freguesia de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores, está sujeita a cerca sanitária a partir das 00h00 de hoje e até à próxima terça-feira, devido ao aumento de casos de covid-19.



Com cerca de 10 mil habitantes, a vila piscatória de Rabo de Peixe é o único território do país que se encontra atualmente sob cerca sanitária no âmbito da pandemia da covid-19, medida que foi decretada e anunciada na terça-feira pelo Governo dos Açores.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai esta tarde ouvir uma vez mais os nove partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência, num processo que deve ficar concluído até sexta-feira.



Antes, durante a manhã, o chefe de Estado participará na 13.ª sessão de apresentação sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.



O atual período de estado de emergência, um quadro legal de exceção que só pode vigorar por 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, termina às 23h59 da próxima terça-feira, 8 de dezembro.



Se for renovado por mais 15 dias, o novo período terá início às 00:00 de 09 de dezembro, até às 23:59 de 23 de dezembro. No entanto, na sexta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou os portugueses saberão com antecedência como poderão passar o Natal.



Foram também convocados para esta reunião a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa.



O novo formato das reuniões consistiu numa primeira parte com apresentações técnicas por parte dos especialistas, aberta à comunicação social, e uma segunda fase de perguntas.



Esta sessão de apresentação sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal decorre durante a manhã, no mesmo dia e local em que será apresentado o plano de vacinação.





A ministra da Saude disse já esta quarta-feira que a vacina contra a covid-19, que poderá chegar a Portugal já em janeiro, será gratuita, facultativa e administrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Será obviamente uma vacinação gratuita, facultativa e a realizar no Serviço Nacional de Saúde", adiantou Marta Temido sobre o plano de vacinação contra a covid-19 que será apresentado hoje.





Também das últimas horas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que há, "até ao momento", três pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 na sede da organização, e que a diretora-geral, Graça Freitas, "mantém sintomas ligeiros".



Em comunicado, a DGS acrescenta que Graça Freitas "mantém sintomas ligeiros".



A Direção-Geral da Saúde garante que a "operacionalidade será mantida neste período crítico da pandemia por covid-19, através dos seus subdiretores-gerais, dos seus dirigentes e trabalhadores".



Uma vez que "grande parte da equipa" estava em teletrabalho, vai ser possível assegurar "a substituição dos trabalhadores" que vão ficar em isolamento profilático.