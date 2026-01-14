Futebol Internacional
Sporting
Rodrigo Ribeiro abandona Alvalade rumo ao Augsburgo
Rodrigo Ribeiro é o mais recente empréstimo do Sporting neste mercado de inverno. O avançado de 20 anos vai jogar no campeonato alemão em representação do emblema do FC Augsburgo até ao final da época. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo jornalista Florian Pleteenberg, da Sky Sport.
O acordo entre os dois clubes prevê a aquisição obrigatória do português pela equipa da Alemanha, caso este cumpra um determinado número de objetivos. Nessa eventualidade, Rodrigo Ribeiro junta-se ao plantel do Augsburgo por 6 milhões de euros, mais uma percentagem de uma futura venda.
O avançado ruma ao Augsburgo para reforçar o clube de futebol alemão, que ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa da Bundesliga, a dois pontos de distância do último classificado.
O jovem de Viana de Castelo somou apenas alguns minutos esta temporada na equipa principal dos leões, tendo sido regularmente cedido à equipa B, onde contabilizou 11 jogos, com cinco golos e uma assistência.
Já na época de 2024/2025, o avançado entrou em campo 21 vezes pelo Aves Futebol SAD e quatro pelo clube de Alvalade.