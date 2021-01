Mais atualizações

Um estudo realizado na China revela que a maioria dos doentes com Covid-19 continuou a ter pelo menos um sintoma durante meio ano, após a alta hospitalar. Os mais frequentes são fadiga e fraqueza muscular.O estudo acompanhou 1655 doentes que tiveram alta de um hospital em Wuhan, onde foi detetada pela primeira vez a infeção. Os doentes tinham em média 57 anos.Mais de 66 por cento manifestaram um sintoma comum da Covid-19 ao fim de seis meses.Testes feitos em laboratório revelaram também dficiências na função renal de 107 doentes.O estudo concluiu ainda que os níveis de anticorpos neutralizadores caíram 52,5 por cento ao fim desse período, pelo menos nos 94 doentes nos quais tinha sido testada a resposta imunitária no pico da infeção.O presidente do Conselho Nacional de Saúde acredita que o número de novos Casos diários de Covid-19 em Portugal vai manter-se na casa dos dez mil nos próximos dias.Henrique Barros e o infeciologista Silva Graça defendem que o confinamento é a única forma de travar o aumento dos contágios, mas consideram que as escolas devem permanecer abertas.Sete em dez portugueses que estiveram confinados ou já recuperados da Covid-19 acusaram sofrimento psicológico e mais de metade apontaram sintomas de depressão moderada a grave. É o que indica um estudo do Instituto Nacional Ricardo Jorge.Das pessoas infetadas internadas no período em que decorreu o estudo, entre 22 de maio e 14 de agosto, 92 por cento relataram sintomas de ansiedade moderada a grave e 43 por cento sintomas de perturbação de stress pós-traumático."Isto é extremamente relevante, mas também seria expectável e vem em linha de conta com o que está a acontecer nos outros países da Europa, que também têm estudado o impacto da pandemia na saúde mental", afirmou a coordenadora do estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia e investigadora do INSA, Teresa Caldas de Almeida, ouvida pela agência Lusa.Por outro lado, quase metade dos profissionais de saúde inquiridos no estudo manifestaram também sinais de sofrimento psicológico como ansiedade, depressão ou stress pós-traumático, sendo os mais afetados os que estão a tratar doentes com Covid-19.A partir das 13h00, há recolher obrigatório até às 5h00 de domingo. A medida aplica-se a praticamente todo o país e repete-se amanhã. São 253 os municípios abrangidos pela medida. De fora ficam apenas 25.Não há circulação entre concelhos em todo o território de Portugal Continental.O comércio também encerra às 13h00, exceto lojas com dimensão igual ou inferior a 200 metros quadrados com porta para a rua, restaurantes com entrega ao domicílio ou com, em que se permite a recolha até às 22h30, e postos de abastecimento de combustíveis exclusivamente para abastecimento de veículos.Há exceções para deslocações autorizadas, por motivos de saúde ou para ir trabalhar, por exemplo.As medidas restritivas agravaram-se tendo em conta os números. Dos 278 municípios do território continental, 253 estão em risco elevado, muito elevado ou extremo. Isto significa que têm mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.O novo confinamento deverá durar 15 dias e só estarão abertos os serviços essenciais, além da indústria e da construção civil.As escolas deverão continuar a funcionar.As revelações foram feitas pelo ministro da Economia aos parceiros sociais.Apesar de o Governo equacionar como cenário mais provável um confinamento de 15 dias, ele poderá prolongar-se por um mês.António Costa esteve reunido na sexta-feira com PS, PSD, PCP e CDS para discutir medidas mais duras, que podem entrar em vigor já na próxima semana.O primeiro-Ministro vai ouvir este sábado, a partir das 9h00, o PAN, o Partido Ecologista "Os Verdes", o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda.Os hospitais de Lisboa já começaram a transferir doentes para regiões onde a pressão não é tão grande.Dez doentes do Amadora-Sintra, por exemplo, vão ser internados no Porto.Os hospitais da capital estão com a capacidade de internamento à beira da rutura e as urgências também estão a acusar pressão, com doentes agudos que chegam a esperar seis a oito horas para serem atendidos.Portugal registou ontem 118 mortes associadas à Covid-19 e 10.176 novos casos de infeção pelo novo coronavírus - os números mais elevados desde o início da pandemia.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou mais 118 pessoas internadas do que na quinta-feira (também um novo máximo diário), para um total de com 3451, das quais 536 estão nos cuidados intensivos, ou seja, mais 22.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7590 mortes e 466.709 casos de infeção. Estavam ontem ativos 98.938 casos, mais 5578 do que na véspera.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente do Brasil pediu ontem, em carta enviada ao primeiro-ministro da Índia, a antecipação do envio de dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.Jair Bolsonaro pediu a Narendra Modi para "antecipar o fornecimento ao Brasil, com a possível urgência e sem prejudicar o programa indiano de vacinação, de dois milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Serum da Índia".