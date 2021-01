Mais atualizações

Agenda cancelada

A reação de António Costa

Tomei conhecimento do teste Covid19 positivo do Presidente da República. Já falámos ao telefone esta noite, pois quis inteirar-me do seu estado de saúde. Manteremos o contacto permanente e desejo-lhe votos sinceros de rápida e completa recuperação. — António Costa (@antoniocostapm) January 11, 2021

As reações dos candidatos a Belém

As autoridades de saúde da Rússia reportam 22.934 novos casos confirmados de infeção. O total, desde o início da pandemia, é de 3.448.203.O número de mortes subiu em 531 nas últimas 24 horas, para um total de 62.804.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus aumentou em 12.802 nas últimas 24 horas, para um total de 1.933.826 desde o início da pandemia.Morreram mais 891 pessoas, para um total de 41.577.O Presidente da República está infetado com o SARS-CoV-2. Marcelo Rebelo de Sousa teve resultado positivo num teste PCR, mas não tem sintomas.O resultado foi divulgado no portal da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o resultado pelas 21h30 de segunda-feira.O Chefe de Estado está isolado na zona residencial do Palácio de Belém, já respondeu ao inquérito do delegado de Saúde e entretanto fez um novo teste para confirmação do primeiro.O resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas.O Presidente não vai participar de forma presencial na sessão desta terça-feira com os especialistas na sede do Infarmed.Marcelo também não terá reuniões presenciais com os representantes dos partidos com assento parlamentar, que deveriam acontecer no âmbito da renovação do estado de emergência.O primeiro-ministro escreve na rede social Twitter que já falou ao telefone com Marcelo Rebelo de Sousa, porque quis inteirar-se do estado de saúde do Presidente.António Gosta deseja ainda ao Presidente rápida e completa recuperação.Os candidatos à Presidência da República desejam uma rápida recuperação a Marcelo Rebelo de Sousa.Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias e Tiago Mayan expressaram votos de rápida recuperação ao Presidente.A maioria aguarda indicações das autoridades de saúde para saberem se têm de cumprir isolamento. Estiveram em contacto com o Presidente da República ao longo da última semana em debates televisivos.André Ventura é o único que decidiu já avançar para isolamento.