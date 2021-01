Mais atualizações

O primeiro-ministro afirma que o país fez tudo para evitar o novo confinamento . Em entrevista à TVI, António Costa diz mesmo que não se pode fazer um julgamento coletivo.

Pressão sobre hospitais intensifica-se

Vacinas nas instituições privadas de saúde

As contas da imunidade

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Rússia reportou hoje 24.715 novas infeções por SARS-CoV-2 em 24 horas, das quais 5534 em Moscovo. O total desde o início da pandemia excede assim os 3,5 milhões de casos.Morreram, no mesmo período, mais 555 pessoas, para um total de 64.495.A Comissão de Saúde da China revelou ter identificado 144 novos casos de Covid-19 nas províncias de Hebei e Heilongjiang, nas últimas 24 horas, dos quais 135 de contágio local.Este número não era registado na China desde março de 2020. Hebei, que tem nesta altura várias cidades seladas e milhões de habitantes em quarentena, diagnosticou 90 casos de origem local. Em Heilongjiang, província na fronteira com a Rússia, foram registados 43 contágios locais.As autoridades sanitárias da Alemanha registaram 22.368 casos confirmados de infeção em 24 horas, para um total de 2.000.958 desde o início da pandemia.No mesmo período, o Instituto Robert Koch registou 1113 óbitos associados à Covid-19, elevando o total para 44.994.Está em vigor desde as 0h00 o novo confinamento, com o dever de recolhimento domiciliário.As pessoas só devem sair para o que for mesmo necessário: trabalhar, nos casos em que o teletrabalho não é possível, comprar alimentos, ir à farmácia, prestar assistência à família ou cumprir os deveres de responsabilidade parental.As multas para quem violar as regras do confinamento duplicaram.Quem não usar máscara nos locais e situações obrigatórias fica sujeito ao pagamento de uma coima que pode ir de 100 a 500 euros, no caso de pessoas singulares. No caso das empresas, a multa vai de mil a dez mil euros.A violação do regime de teletrabalho prevê coimas de 2040 euros até mais de 60 mil, consoante o volume de negócios das empresas.Os médicos dos cuidados intensivos alertam que as próximas quatro semanas vão ser muito complicadas.Há já hospitais a recorrerem a camas da pediatria para outro tipo de internamento.As vacinas contra a Covid-19 chegaram aos hospitais privados. A imunização, neste caso, ocorrerá apenas nos hospitais que estão a tratar doentes infetados, em colaboração com o Serviço Nacional de Saúde.Para esta sexta-feira está prevista a vacinação dos primeiros profissionais no Hospital da Luz.A CUF Porto e a CUF Tejo também já dispõem de vacinas e está a ser feito o agendamento com os profissionais.Em Portugal, a vacina deu imunidade de 95 por cento aos médicos e enfermeiros. Oescreve que nos primeiros 15 dias, após a vacinação, médicos e enfermeiros ganharam anticorpos.O Hospital de São João está a monitorizar os profissionais de saúde e chegou àquela conclusão. Só a primeira dose da vacina está já a garantir uma elevada imunidade.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de quinta-feira, reportava mais 148 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas.Havia registo de mais 10.698 casos confirmados de infeção.Haviam sido internadas mais 128 pessoas, para um total de 4368. Nos cuidados intensivos estavam mais 15 pessoas, para um total de 611.A Direção-Geral da Saúde alerta para a dificuldade crescente em controlar a propagação do coronavírus.A pandemia da Ccovid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A França vai exigir um teste à Covid-19 negativo a todas as pessoas que cheguem de fora da União Europeia já a partir de segunda-feira.O Governo francês alargou também o recolher obrigatório entre as 18h00 e as 8h00 a todo o território do país.A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, cidade da província de Hubei, no centro da China.