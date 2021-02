Mais atualizações

08h00 - Novo período de confinamento entra hoje em vigor na Madeira



Um novo período de confinamento entra hoje em vigor na Madeira no âmbito das medidas de combate à covid-19, e vai prolongar-se até 21 de fevereiro, mantendo-se assim em vigor o recolher obrigatório e a suspensão de aulas presenciais.



07h56 - Mais casos, internamentos e mortes em janeiro que em 2020 em Moçambique



Moçambique registou só no mês de janeiro mais casos, mais internamentos e mais mortes por covid-19 do que em todo o ano de 2020, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde (Misau).



O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, lamenta que o Ministério da Saúde tenha mandado agora elaborar uma lista de prioritários suplentes para a vacina.



A equipa da Organização Mundial da Saúde incumbida de investigar as origens da pandemia visitou esta segunda-feira o Centro de Controlo de Doenças que lidou com os primeiros casos de Covid-19 na China.Os investigadores chegaram à cidade chinesa de Wuhan em janeiro, tendo por missão procurar pistas e visitar os hospitais que, em dezembro de 2019, trataram os primeiros doentes, assim como o mercado de frutos do mar identificado como elo comum entre os casos iniciais.Tem início esta semana a nova etapa do plano de vacinação. Vão ser vacinados os idosos com mais de 80 anos e que tenham doenças associadas.Esta nova etapa começa, por agora, em Lisboa e no Porto. É um início simbólico, uma vez que ainda não há vacinas suficientes para chegar a todo o país.As pessoas a partir dos 50 e com patalogias graves também vão ter de esperar mais algum tempo.O jornalnoticia hoje que cada agrupamento de centros de saúde terá de ter pelo menos um ponto de vacinação.O responsável pelo plano nacional de vacinação considera que metade da população portuguesa deverá estar vacinada contra a Covid-19 no verão.As vacinas estão a chegar com atrasos.O Hospital Garcia de Orta, em Almada, já está a fazer pré-triagem. O objetivo é evitar as longas filas de espera dentro de ambulâncias.Nos últimos dias, chegaram a estar em fila naquela unidade 60 ambulâncias.Os doentes considerados não urgentes após a pré-triagem são encaminhados para centros de saúde. A pré-triagem funciona entre o meio-dia e a meia-noite.Há, assim, já dois hospitais com este sistema de pré-triagem a funcionar. O primeiro foi o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O processo teve início esta sexta-feira.A diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, defende que todas as escolas devem permanecer encerradas.A estirpe inglesa tem mais risco para crianças e jovens.Um novo período de confinamento entra esta segunda-feira em vigor na Madeira, no âmbito das medidas de combate à Covid-19. Vai prolongar-se até 21 de fevereiro. Permanecem em vigor o recolher obrigatório e a suspensão de aulas presenciais.O Conselho do Governo Regional, realizado na passada quinta-feira, decidiu prolongar as medidas que havia agravado em 13 de janeiro, devido ao aumento de casos.Morreram mais 303 pessoas em 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de domingo. Mais de metade dos óbitos, 153, ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.Havia ontem registo de mais 9498 casos confirmados de infeção.O número de internados cresceu em 150, para um total de 6694. É o valor mais alto desde o início da pandemia.Nos cuidados intensivos estavam mais 15 pessoas, para um total de 858.A pandemia da Covid-19 provocou já 2.219.000 mortos, resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A AstraZeneca vai antecipar nove milhões de doses para a Europa, para chegar aos 40 milhões até ao fim de março. É metade do ficou previsto no contrato.No terreno, nos diferentes países da União Europeia, a vacinação avança a diferentes velocidades.