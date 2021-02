Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h25 - Novo balanço alemão



O número de casos confirmados de infeção na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 3379, para um total de 2.291.924 desde o início da pandemia.



Morreram mais 481 pessoas no mesmo período. O total de óbitos é agora de 62.156.



6h56 - Ponto de situação





Tem início esta terça-feira mais um processo de renovação do estado de emergência. Especialistas e politicos reúnem-se na sede do Infarmed para avaliar a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal.



No local estarão a ministra da Saúde e a maioria dos epidemiologistas. Os restantes participantes assistem à reunião por videoconferência.

Marcelo ouve partidos



O Presidente da República começa também hoje a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a renovação de mais um período de estado de emergência.



As reuniões vão decorrer por videoconferência até quarta-feira.



A partir das 15h00, começam as audiências com Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN e CDS-PP. Amanhã serão ouvidos PCP, BE, PSD e PS.



A Assembleia da República debate na quinta-feira a renovação do estado de emergência e no dia seguinte o Governo deverá anunciar as medidas.

Onze períodos de exceção



O atual período de estado de emergência termina no próximo domingo e Portugal prepara-se para entrar num novo período de exceção. Será o 11.º e vai vigorar até março.



Ao que tudo indica, o Governo não pretende atenuar as medidas restritivas em vigor.



O Executivo de António Costa impôs o dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades desde o dia 15 de janeiro.

Recolher obrigatório nos Açores

A partir de sexta-feira, os Açores entram em recolher obrigatório entre as 20h00 e as 5h00. As medidas restritivas mantém-se durante o período de carnaval.



Todos os estabelecimentos de comércio não essencial vão estar encerrados e a restauração apenas pode abrir para take away. O Governo Regional dos Açores quer uma inspeção ao processo de vacinação. O objetivo é acabar com qualquer tipo de suspeição sobre fraudes.



Ficam proibidos quaisquer festejos de carnaval na ruas, assim como a circulação na via pública.



As exceções são apenas para deslocações por motivos de saúde e o acompanhamento de menores, idosos ou profissionais no exercício de funções essenciais.



Vacinação

Para a fase da vacinação em curso foram identificadas 957 mil pessoas. O critério é terem mais de 80 anos ou mais de 50 com doenças associadas.

Para a fase da vacinação em curso foram identificadas 957 mil pessoas. O critério é terem mais de 80 anos ou mais de 50 com doenças associadas.A ministra Marta Temido explicou que as listagens foram apresentadas às unidades de cuidados de saúde primários, que estão agora contactar os utentes.Numa norma ontem conhecida, a Direção-Geral da Saúde desaconselha a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos, porque há poucos dados sobre a eficácia nessas idades.