Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





8h45 - Voo de repatriamento vindo de São Paulo já aterrou em Lisboa







Já aterrou em Lisboa o voo de repatriamento que saiu de São Paulo no sábado com cerca de 300 passageiros bordo.



É o primeiro voo de carácter humanitário organizado pelo governo português, após o cancelamento das ligações aéreas entre os dois países.





A 27 de janeiro o Governo tinha suspendido os voos de e para o Brasil devido à pandemia de Covid-19.







8h39 - México com mais 783 mortos





O México registou 783 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 185.257 óbitos desde o início da pandemia, disseram no sábado as autoridades mexicanas.





Foram ainda detetados 7.512 contágios, elevando o total para 2.084.128 casos desde o início da pandemia.





8h16 - Argentina manifesta-se contra "vacinação VIP"



O esquema permitiu a vacinação de ministros, deputados e vários políticos aliados do Governo, num claro atropelo às listas prioritárias de vacinação.



O esquema envolveu três mil vacinas que o Ministério da Saúde mantinha em segredo para uma vacinação paralela.



As pessoas eram levadas num transporte oficial até o hospital escolhido pelo Governo ou eram atendidos em casa numa vacinação VIP, ou até no próprio Ministério da Saúde.



O ministro foi demitido, mas a população exige a demissão de todos os envolvidos.







8h00 - Ponto de situação



Chega esta manhã a Lisboa o voo de repatriamento que saiu ontem de São Paulo com cerca de 300 passageiros bordo.



É o primeiro voo de carácter humanitário organizado pelo governo português, após o cancelamento das ligações aéreas entre os dois países. Chega esta manhã a Lisboa o voo de repatriamento que saiu ontem de São Paulo com cerca de 300 passageiros bordo.É o primeiro voo de carácter humanitário organizado pelo governo português, após o cancelamento das ligações aéreas entre os dois países.

Quase 900 doses administradas em Portugal





Dos grupos prioritários definidos para a primeira fase do processo, foram administradas 200.822 vacinas a pessoas de Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), das quais 129.519 já com a segunda dose.



Números descem





Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou mais 33 óbitos e 1.071 novos casos. No total, o país contabilizou 803.844 casos confirmados e 16.276 mortos desde o início da pandemia.



Há ainda registo de mais 2.820 recuperados. Desde o íncio da pandemia já foram dados como recuperados 717.313 doentes.



Ao nível dos internamentos, registaram-se menos 224 doentes internados e menos 30 internados nos cuidados intensivos. Nesta altura, estão internadas 2.180 pessoas, das quais 492 em cuidados intensivos.



Quanto à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 536 novos casos e 19 óbitos, a região Norte teve mais 267 casos confirmados e quatro óbitos e a região Centro mais 140 casos e cinco óbitos.



A sul, o Alentejo contabilizou mais 28 casos e três óbitos e o Algarve tem mais 23 novos casos e dois mortos. Nas ilhas, a Madeira contabilizou mais 73 casos e os Açores registam quatro novos casos.



EUA aprovam unidose da Johnson & Johnson





O regulador do medicamento norte-americano aprovou no sábado a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, a terceira autorizada nos Estados Unidos.



A vacina em causa é de dose única e junta-se às da Pfizer/BioNTech e da Moderna, ambas administradas em duas doses.



O regulador norte-americano aprovou o uso de emergência da vacina da Johnson & Johnson para pessoas com idade a partir dos 18 anos.



Um total de 837.887 vacinas contra a covid-19 foram administradas em Portugal desde 27 de dezembro, quando foi dada a primeira dose, indicou no sábado o Ministério da Saúde.Num comunicado de balanço do processo de vacinação, o Ministério da Saúde precisa que, das 837.887 vacinas administradas, 574.062 correspondem às primeiras doses e 263.825 às segundas doses.Segundo o Ministério tutelado por Marta Temido, Portugal recebeu 1.034.970 doses de vacinas, tendo sido entregues 27.300 doses para cada uma das regiões autónomas.O Ministério da Saúde refere que, de acordo com dados reportados pelas várias entidades, foram administradas 199.804 doses a 111.505 profissionais de saúde, sendo que 88.299 já receberam a segunda dose.