Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h10 - Empresas farmacêuticas não cumpriram compromisso de produção da vacina com a UE



As grandes empresas farmacêuticas não cumpriram o seu compromisso com a União Europeia de produzir e garantir a distribuição de vacinas contra a covid-19 para "chegarem ao mundo inteiro" sem necessidade de "medidas extraordinárias", segundo um relatório.



De acordo com um relatório da Corporate Europe Observatory (CEO), a Federação Europeia das Indústrias Farmacêuticas (EFPIA) prometeu garantir uma distribuição "justa" das vacinas sem a necessidade de tomar "medidas extraordinárias", como o levantamento de patentes, em reuniões que manteve com a Comissão União Europeia (CE) em dezembro de 2020.



As reuniões ocorreram antes da aprovação das vacinas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), diz a CEO, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos cujo objetivo é "expor os efeitos do `lobby` corporativo na formulação de políticas da União Europeia".



Segundo o CEO, a EFPIA afirmou: "Está tudo em boas mãos, vamos fazer com que as vacinas cheguem a todo o mundo, não há necessidade de medidas extraordinárias. Confie em nós".



O responsável pelo relatório do CEO, Kenneth Haar, disse à agência de notícias espanhola Efe que existe um "contraste muito forte entre as afirmações e a realidade", visto que apenas três países (Estados Unidos, Israel e Reino Unido) vacinaram grande parte da sua população.



Kenneth Haar disse que "quase metade dos países do mundo não terá um programa de vacinação eficaz por dois anos" devido ao atual "problema de capacidade de produção" de vacinas.



No relatório, o CEO afirma ser a favor da expansão da fabricação do antídoto por meio de "troca de tecnologia", pois, caso contrário a pandemia continuará.







7h45 - Efeito da vacinação já se faz sentir em Portugal



Hoje, o país deve atingir a marca de dois milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi avançada à agência Lusa pelo grupo de trabalho para a vacinação.







No total, já foram administradas mais de dois milhões e meio de vacinas à população de Portugal. Ontem, as autoridades de saúde registaram uma vítima mortal associada à pandemia e 220 novos casos de infeção.











Ouvido pela Antena 1, o investigador Miguel Prudêncio acredita que o efeito da vacinação já se faz sentir.

7h30 - José Aranda da Silva acredita que EMA dê parecer favorável a vacina da Johnson & Johnson



A Agência Europeia do Medicamento deve tomar uma posição sobre a vacina da Johnson & Johnson esta tarde. Em entrevista à Antena 1, o farmacêutico José Aranda da Silva diz que acredita que, à semelhança do que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, a EMA vai apresentar uma decisão favorável, ainda que com algumas restrições.



Aranda da Silva, que foi o primeiro presidente do Infarmed e um dos fundadores da Agência Europeia do Medicamento, critica, no entanto, o que algumas vozes chamam de "nacionalismo" das vacinas e pede uma posição mais firme à União Europeia.



Declarações do farmacêutico Aranda da Silva, entrevistado pela jornalista Marta Pacheco.



7h15 - Índia regista 1.761 mortos em 24 horas, novo máximo diário







A Índia registou 1.761 mortos com covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de óbitos, enquanto o número de infetados caiu ligeiramente, mas ainda acima dos 250 mil, informaram hoje as autoridades indianas.

A Índia já ultrapassara na segunda-feira os 15 milhões de infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.





O segundo país mais afetado do mundo em termos absolutos, depois dos Estados Unidos, viu os casos dispararem nas últimas semanas.





7h00 - Reuniões do Infarmed "sem paralelo em qualquer outra experiência externa"







O Presidente da República considera que as reuniões do Infarmed, que juntam especialistas, líderes políticos e parceiros sociais, são realizadas "num quadro político e institucional sem paralelo em qualquer outra experiência externa".







Numa entrevista que simbolicamente concedeu à publicação Infarmed Notícias, disponível hoje no `site` da Autoridade Nacional do Medicamento, a propósito da passagem de um ano sobre as "reuniões no Infarmed", dia 24 de março, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a importância destes encontros, onde é debatida a situação epidemiológica da pandemia de covid-19 em Portugal.







"Estas reuniões tiveram, e ainda têm, a mais-valia de concitar saberes e leituras de especialistas de variadas áreas, num mesmo momento de exposição e reflexão", e de reunir o chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro e mais governantes, líderes partidários e parlamentares e parceiros económicos e sociais, "num quadro político e institucional sem paralelo em qualquer outra experiência externa", salienta.