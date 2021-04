Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h01 - Comissão Europeia acredita que vai haver condições para reabertura do turismo no verão





07h59 - Alemanha com mais 22.231 casos e 312 vítimas mortais





07h57 - Paquistão com número recorde de vítimas mortais, mais 201





07h56 - Ministro diz temer pela vida de Bolsonaro e tenta que PR seja vacinado



O ministro da Casa Civil brasileira disse temer pela vida do Presidente do país e acrescentou que está a tentar convencer Jair Bolsonaro a receber a vacina contra a covid-19.



A declaração do ministro e general Luiz Eduardo Ramos foi divulgada na terça-feira pela rádio CBN e foi prestada durante uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar, no Palácio do Planalto, em Brasília.



"Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso Presidente (a receber a vacina), independente de todos os posicionamentos. Nós não podemos perder o Presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, ele tem 65 anos (tem 66)", desabafou Ramos, que não sabia que a reunião estava a ser transmitida em direto nas redes sociais.







07h55 - Parlamento timorense autoriza nova extensão do estado de emergência



O Parlamento Nacional timorense autorizou hoje, com 43 votos a favor e 16 abstenções, o Presidente do país a estender o estado de emergência até 01 de junho, devido à pandemia da covid-19.







7h31 - Novos máximos diários na Índia



A Índia ultrapassou os 200 mil mortos desde o início da pandemia, com 3293 óbitos associados à Covid-19 nas últimas 24 horas, além de ter registado um novo máximo de infeções: 360.960 casos.



7h12 - Ponto de situação