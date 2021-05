Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h45 - Estados Unidos querem autorizar vacina da Pfizer a partir dos 12 anos



Os Estados Unidos deverão aprovar, a partir da próxima semana, a vacina covid-19 da Pfizer-BioNTech para crianças com 12 anos ou mais, noticiou na segunda-feira a imprensa norte-americana.



A Pfizer solicitou a aprovação de utilização de emergência para a vacina para crianças e adolescentes entre os 12 e os 15 anos, disse a estação de televisão CNN, que citou um funcionário governamental.



A entidade reguladora para os alimentos e os medicamentos (FDA) vai "ter de alterar os regulamentos sobre a autorização de utilização de emergência para a vacina, mas o processo deve ser simples", acrescentou.





7h20 - Índia ultrapassa os 20 milhões de casos desde o início da pandemia







Índia ultrapassou os 20 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.











O país, com 1,3 mil milhões de habitantes, acumulou 222.408 óbitos e 20,3 milhões de casos desde o início da pandemia, indicou, mas alguns peritos consideraram que o número real pode ser muito mais elevado.



A Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénios e de camas em grandes cidades como Nova Deli.



Migrantes continuam a ser transferidos para outras instalações

Ministério Público tem 11 inquéritos sobre auxílio à imigração ilegal em Odemira

Ministério Público tem 11 inquéritos sobre auxílio à imigração ilegal em Odemira

Vacinação com filas de espera

As autoridades fizeram 22 vistorias e em todas detetaram insalubridade ou sobrelotação.Estas pessoas estão a ser transferidas depois realizarem um teste à covid-19.Os migrantes podem ser transferidos para a base do Alfeite em Almada, para a pousada da juventude de Almograve ou ainda para um empreendimento turístico.São pessoas oriundas do Nepal, India e Tailândia.São 11 inquéritos e dizem respeito a suspeitas de auxílio à emigração ilegal para efeitos de exploração laboral.Os números foram avançados à RTP pela Procuradoria-Geral da Republica.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já abriu seis inquéritos este ano sobre a situação em Odemira e em todo o Alentejo o número sobe para 32 inquéritos.Nos últimos quatro anos foram detidos na região do Alentejo, 11 suspeitos de angariação de mão de obra barata, tráfico humano e auxílio à imigração ilegal.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras avança que entre particulares e empresas foram constituídos 51 arguidos.A situação está no topo das notícias depois do primeiro-ministro ter considerado que as condições destes trabalhadores eram inadmissíveis e o factor que determinou um surto de casos em Odemira. Na sequência desta avaliação foi levantada cerca sanitária a duas freguesias do concelho.Em Coimbra, um erro técnico, no centro de vacinação provocou sobreposição de agendamentos e foi uma confusão.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, em 24 horas, não houve mortos. É a quarta vez que isto acontece, desde o início da pandemia.Também em 24 horas, mais 180 casos.O número de internamentos subiu, com mais 11 pessoas a necessitar de cuidados hospitalares.