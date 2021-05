Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h16 - Portugal vai facilitar a entrada de turistas britânicos já a partir de segunda-feira



A decisão de Portugal autorizar viagens não essenciais do Reino Unido a partir de segunda-feira foi coordenada com a Comissão Europeia e antecipa uma decisão dos 27 esperada para quarta-feira, adianta este sábado a secretária de Estado do Turismo.







"Sim, de facto temos a presidência do Conselho Europeu, pelo que estivemos bastante articulados com a Comissão [Europeia]. E então, nós de uma certa forma antecipámos um pouco o que vai acontecer com a União Europeia. Vai haver uma decisão que eu penso que vai ser favorável ao Reino Unido a 19 de maio", disse Rita Marques à BBC.



Segundo a governante, "há uma grande probabilidade de vocês [Reino Unido] estarem na `lista verde` da União Europeia a partir de 19 de maio, pelo que esta decisão do Governo português antecipa, de certa forma, o que esperamos que seja a decisão da UE".



As viagens não essenciais de e para o Reino Unido vão ser permitidas a partir das 00:00 de segunda-feira, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores, anunciou fonte governamental na sexta-feira.





Aquela data coincide com a entrada em vigor, na segunda-feira, das novas regras no Reino Unido para as viagens internacionais, que deixam de ser proibidas, tendo Portugal sido um dos 12 países e territórios incluídos numa lista que isenta os viajantes de quarentena no regresso ao Reino Unido.







O levantamento de restrições tem sido amplamente antecipado pelo setor do turismo e pelas autoridades portuguesas devido ao peso do mercado britânico, que representa cerca de 20% do número de visitantes ao país.







9h01 - Vacinas doadas por Portugal vão permitir manter vacinação em Cabo Verde, diz o PM





O primeiro-ministro cabo-verdiano agradeceu hoje a Portugal a doação de 24.000 doses de vacinas contra a Covid-19, assumindo que permitirá manter o processo de vacinação e atingir a meta de 70 por cento da população imunizada este ano.





"Agradecer ao Governo português por este gesto, num momento em que a vacina é um bem raro, que todos os países estão à procura do mesmo. Vai ter uma grande importância no nosso processo de vacinação", destacou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em declarações aos jornalistas no aeroporto da Praia, após a descarga deste lote de vacinas da AstraZeneca, doado por Portugal e transportado num avião da TAP.





Citado pela agência Lusa, o chefe do Governo cabo-verdiano disse que a doação vai permitir "evitar que haja descontinuidade" no processo de vacinação contra a covid-19 em curso no arquipélago desde 19 de março, "mantendo" o compromisso de imunizar 70% da população até final do ano.





8h45 - EUA com 758 mortos e 41.769 casos







Os Estados Unidos registaram 758 mortes causadas pela Covid-19 e 41.769 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 585.222 óbitos e 32.892.744 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.







8h36 - China cancela subidas ao Evereste por receio de casos vindos do Nepal







A China cancelou as permissões de escalar o Monte Evereste do seu lado do pico mais alto do mundo devido ao receio de importar casos de Covid-19 do vizinho Nepal, noticiou a imprensa estatal.





Embora a China tenha travado na sua maioria a transmissão doméstica do coronavírus, o Nepal está a sofrer um surto com números recorde de novas infeções e mortes.







A China tinha emitido autorizações a 38 pessoas, todos cidadãos chineses, para subirem a montanha nesta Primavera. O Nepal deu autorização a 408 pessoas. A escalada não foi permitida de nenhum dos lados no ano passado devido à pandemia.







8h19 - México com mais 258 mortos e 2.880 novos casos





O México registou 258 mortes provocadas por covid-19 e 2.880 novos casos da doença nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades mexicanas.



Desde o início da pandemia, o México acumulou 220.159 óbitos e 2.377.995 casos confirmados.







É o quarto país do mundo com mais mortes causadas por Covid-19 depois de Estados Unidos, Brasil e Índia.







8h12 - Autoagendamento para doentes recuperados há mais de seis meses disponível em junho







A partir do próximo mês passa a estar disponível o autoagendamento para vacinas contra a covid-19 para os doentes recuperados há mais de seis meses.



A primeira semana de junho é a data prevista para que seja possível autoagendar a vacina através do site para os doentes recuperados.





Esta informação foi confirmada à agência Lusa pelo grupo de trabalho responsável pelo processo de vacinação







8h10 - Detetados nove casos da variante indiana em Portugal





Foram detetados nove casos da variante indiana em Portugal, mais dois desde o último relatório que traça as linhas vermelhas da pandemia.



O Instituto Ricardo Jorge e a Direção-Geral da Saude consideram, no entanto, que não existe para já transmissão comunitária.



Já a variante proveniente do Reino Unido representa de momento mais de 90 por cento dos casos de Covid-19 em Portugal.



Até ao dia 12 de maio, foram ainda registados 88 casos da variante associada à África do Sul e 114 relacionados com a do Brasil. Estas duas variantes têm transmissão comunitária.





8h00 - Época balnear arranca em alguns municípios





A data de abertura e fecho é variável conforme a decisão das autarquias, mas pode ir de hoje, 15 de maio, a 15 de outubro. A maioria das autarquias decidiu iniciar a época balnear a 12 de junho.



No caso de incumprimento das regras sanitárias, as multas podem ir dos 50 aos 100 euros para pessoas singulares. Para pessoas coletivas, dos 500 aos 1.000 euros.



No geral, mantêm-se as mesmas regras de combate à Pandemia aplicadas no ano passado, mas agora com a possibilidade de aplicação de multas.