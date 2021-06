Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

15h07 - Liga dos Campeões. Agentes da PSP testados



Oitenta e dois agentes da PSP e da polícia municipal do Porto foram testados no último sábado à covid-19. Estiveram diretamente envolvidos na operação de segurança da final da Liga dos Campeões. Só um agente da PSP testou positivo, mas as autoridades acreditam que pode tratar-se de um "falso positivo", uma vez que o agente em causa já esteve infetado com o SarsCov2.



Os números foram divulgados pela Câmara do Porto e pela Polícia de Segurança Pública.



A PSP lembra que só os elementos que tiveram maior contacto com os adeptos ingleses foram testados.

14h53 - Semana com mais casos desde o início do desconfinamento, indicam estatísticas





Segundo a análise da RTP, a semana passada foi a semana com mais casos desde o início do desconfinamento, tendo a média diária ultrapassado os 550 casos - o que não acontecia desde a primeira quinzena de março.





Contudo, apesar da subida, os números ainda estão longe dos mais de 800 necessários para que seja atingida a linha vermelha dos 120 casos por 100 mil habitantes.





Outro dado relevante dos últimos dias: Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a única região em que os números de casos estão a crescer de forma significativa. Esta súbida tem sido suficiente para aumentar a taxa de incidência, que é agora de 72 casos por 100 mil habitantes.







14h40 - Milhares de britânicos no Aeroporto de Faro à procura de voo para regressarem a casa



Se lá chegarem depois das quatro da madrugada de amanhã estão obrigados a um período de dez dias de quarentena. Há quem tenha pago 50 euros por um voo de vinda e 500 pela viagem de regresso.

14h26 - Reino Unido com dúvidas sobre desconfinamento



O Reino Unido tinha previsto o desconfinamento total para 21 junho, mas o Governo está com dúvidas. Os casos estão a aumentar e as autoridades temem as diferentes variantes, por serem mais transmissíveis.



O Governo britânico diz que é essencial que todos tomem as duas doses da vacina.



Esta semana, começam a ser inoculadas as pessoas com menos de 30 anos.

14h05 - Portugal regista mais 388 infeções e dois óbitos, nas últimas 24 horas







Há mais 388 casos de covid-19 e dois mortos em Portugal, nas últimas 24 horas. Registam-se também mais 277 casos de recuperação.





Esta segunda-feira reportaram-se mais 109 casos ativos e 953 contactos em vigilância.





Mais de metade dos casos novos foram identificados em Lisboa e Vale do Tejo (mais 206 infeções). A região Norte reportou 93 novos casos, o Algarve 32, a região Centro 18 e o Alentejo 13. Na Madeira não há casos novos a registar, mas no arquipélago dos Açores contabilizam-se mais 26 infeções.







Os internamentos continuam a aumentar: há mais 26 doentes internados em enfermarias e sete em cuidados intensivos.







13h53 - Pelo menos 1.115 jornalistas de 77 países morreram devido à covid-19



Pelo menos 1.500 jornalistas de 77 países morreram de covid-19 desde que começou a pandemia, disse hoje o grupo Press Emblem Campaign destacando que 200 profissionais foram vítimas da doença em maio. De acordo com a organização não-governamental com sede em Genebra, Suíça, quase metade das mortes de jornalistas por covid-19 no mês maio ocorreram na Índia, onde se verifica um grave surto da doença, havendo ainda a registar 26 mortes no Brasil.



O secretário-geral da Press Emblem Campaign, Blaise Lempen, lamentou que nos países em vias de desenvolvimento a vacinação não seja suficiente e lembrou que os jornalistas são profissionais particularmente expostos ao vírus, no exercício da profissão.



Por regiões, a América Latina registou mais de metade das vítimas: 795 mortes, seguida da Ásia com 406, Europa com 192, África com 57 e América do Norte com 51 óbitos, desde que começou a crise sanitária.



Por países, os meios de comunicação social da Índia foram os mais afetados, registando-se pelo menos 246 mortes de covid-19 entre os jornalistas apesar de algumas fontes indicarem que o número real pode ultrapassar os 400 óbitos. No Brasil morreram 239 jornalistas de SARS-CoV-2, no Peru 163 e no México 112.



Entre os dez países onde se registaram mais mortes de jornalistas vítimas do novo coronavírus estão também a Colômbia, Itália, Bangladesh, Equador, Estados Unidos e o Irão.





13h41 - Arrancou a vacinação dos reclusos no norte do país



No estabelecimento prisional do Porto estão previstas 850 inoculações até ao fim do dia de amanhã. Uma alteração na rotina da cadeia de Custóias que a RTP acompanhou.

13h18 - Açores com 26 novos casos em São Miguel nas últimas 24 horas



Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 26 novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, resultantes de 959 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.



No seu boletim diário a Autoridade de Saúde açoriana explica que dois destes novos casos se referem a “passageiros com testes positivos à chegada, um residente e um não residente", e que "os restantes são em contexto de transmissão comunitária".







13h07 - Mais de 1,3 milhões de crianças em Itália vivem em pobreza extrema, devido à pandemia



A crise pandémica da covid-19 deixou em situação de pobreza extrema mais de 1,3 milhões de crianças em Itália, o que constitui um retrocesso para os níveis económicos registados em 2005, segundo um relatório publicado hoje.



A Save the Children, uma organização não governamental britânica que defende os direitos das crianças no mundo, concluiu no seu relatório que, em Itália, 1.346.000 menores (13,6 por cento das crianças e adolescentes no país) vivem em condições de pobreza extrema, mais 209.000 do que no ano anterior.



A crise económica, causada pelo encerramento das atividades económicas para contrariar a propagação do vírus, está a ter efeitos dramáticos na vida de muitas famílias, já que 345.000 pais perderam os seus empregos no último ano. Além disso, o encerramento de escolas levou a uma "pobreza educativa e digital" durante o ano passado, o que contribuiu para piorar a situação económica e social da península itálica.



O relatório observa que uma das consequências do empobrecimento da família pode ser vista, sobretudo, na alimentação das crianças, uma vez que "a crise económica reduziu o poder de compra de muitas famílias para assegurar uma dieta equilibrada para os seus filhos".







12h57 - Pandemia já matou pelo menos 3,73 milhões de pessoas em todo o mundo



A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 3.731.297 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.



Mais de 173.202.950 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.







12h37 - Crise do clima e crise pandémica. Uma comparação



As economias dos países mais ricos vão encolher duas vezes mais do que na crise da Covid-19, se os governos não conseguirem lidar com o aumento das emissões de gases de efeito estufa. De acordo com um novo relatório, as nações do G7 podem perder 8,5 por cento do seu PIB por ano até 2050.



O custo anual para enfrentar os impactos da crise climática vai superar o custo económico da pandemia. Em 2050, as nações do G7 podem perder em média 8,5 por cento do seu PIB a cada ano (o equivalente a 4,8 triliões de dólares), ou seja, o dobro dos 4,2 por cento atingidos pelas perda económicas geradas pela Covid-19, se as alterações climáticas continuarem sem ser controladas ou revertidas.



Estas são as conclusões divulgadas num



12h23 - Maior hospital das Fiji dedicado à Covid-19



A maior unidade hospitalar das Ilhas Fiji foi convertida numa estrutura inteiramente dedicada à resposta à pandemia, numa altura em que o arquipélago se debate com um aumento sem precedentes do número de casos de Covid-19, por causa da variante Delta do novo coronavírus, inicialmente identificada na Índia.



O país do Pacífico Sul completou em abril um ano sem registar quaisquer casos comunitários. A partir de então, começou a debater-se com uma segunda vaga de infeções.



Na última noite foram anunciadas mais 83 casos.



12h10 - Diminuem reações adversas a vacinas notificadas às autoridades de saúde



O Infarmed revelou que foram revelados menos de sete mil casos de reações em seis milhões de doses administradas até ao dia 30 de maio. A maioria, quase 60 por cento, diz respeito a situações que não são consideradas graves.



As queixas mais reportadas são reações no local da injeção, dores musculares ou dores de cabeça.



Durante o período analisado, nenhuma morte de pessoas vacinadas esteve relacionada com as vacinas.



12h06 - Escola de Évora retoma aulas presenciais após surto



Foram retomadas as aulas presenciais na Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, ao cabo de duas semanas com o regime de ensino à distância, por causa de um surto de Covid-19 com 12 casos.



Ouvido pela agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, Fernando Martins, confirmou que as aulas neste estabelecimento de ensino foram retomadas "quase a 100% por cento". "Apenas um aluno" permanece em isolamento profilático.



11h54 - IPO Lisboa perde 50 técnicos de saúde em pouco mais de um mês



O IPO já pediu autorização ao Governo para contratar mais 20 enfermeiros, dos 139 que precisa, mas ainda não teve luz verde.



À rádio TSF, o IPO de Lisboa admite que é a falta de enfermeiros que está a travar a entrada em funcionamento das novas salas do bloco operatório. “A resposta do IPO, neste momento e de imediato, não está comprometida”, diz João Oliveira.



“Conseguimos continuar a trabalhar como até aqui. O que está comprometida é a capacidade de intensificar a nossa atividade, o que é absolutamente necessário, sobretudo em termos quantitativos porque há listas de espera para recuperar”, afirma.



“Eu não tenho dúvida que o Ministério da Saúde está firmemente empenhado, a par dos hospitais e centros de saúde (…) mas existe esta obsessão do défice que faz com que o Ministério das Finanças restrinja as autorizações com alguma desconfiança em relação ao sistema de saúde, que podia ser mais eficaz se tivesse mais agilidade na contratação”, acrescenta João Oliveira.



O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, admite que esta situação se poderá alargar a outras unidades do país. Com o fim do estado de emergência, terminou a obrigatoriedade de permanecer no Serviço Nacional de Saúde.



11h34 - Médicos sem Fronteiras criticam países europeus



União Europeia, Reino Unido, Suíça e Noruega procuram travar as negociações na Organização Mundial do Comércio tendo em vista a suspensão de patentes de vacinas e outros meios de combate à Covid-19, acusa a organização não-governamental Médicos sem Fronteiras.



Em comunicado, esta ONG agirma que as nações europeias estão "a usar táticas para protelar o pedido feito há oito meses à Organização Mundial do Comércio para a suspensão das patentes das vacinas". O que tem lugar "num momento crítico da pandemia".



11h30 - "Não estamos a salvo até que todos estejam a salvo"



A frase é repetida por Gordon Brown. O antigo primeiro-ministro britânico exortou o G7 a agir, já esta semana, no sentido de definir um plano para "vacinar o mundo".



"Não é apenas um ato de caridade. Temos de criar um plano para suportar o financiamento, depois temos de impulsionar a capacidade de produção e de o fazer em diferentes continentes. E então podemos vacinar o mundo", sustentou.



11h22 - Reações às vacinas eram as esperadas



O investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa Miguel Prudêncio explica que as reações à vacina contra a Covid-19 estão entre as esperadas e que não há motivo de preocupação.



11h15 - Zero casos em Malta



Pela primeira vez em 11 meses, as autoridades sanitárias de Malta não reportaram qualquer novo caso de Covid-19. Mas alertam a população local para que se mantenha cautelosa.



10h58 - Casos ativos de Timor-Leste em quebra



O número de casos ativos de Covid-19 tornou a recuar em Timor-Leste, com 194 recuperações e apenas 24 novas infeções, o número mais baixo em várias semanas.



O Centro Integrado de Gestão de Crise indica que se registaram 20 novas infeções em Díli (4,95 por cento dos apenas 404 testes realizados) e quatro fora da capital: dois em Baucau e um cada em Ainaro e Bobonaro.



O total de casos ativos regrediu assim para 2232. O maior número de recuperações registou-se em Díli (151).



A taxa de incidência é de 8,3 por 100 mil habitantes, a nível nacional, e de 26,4 por 100 mil habitantes em Díli.



10h48 - Europa reclama reciprocidade por parte dos EUA



A Europa quer "reciprocidade" por parte dos Estados Unidos no acolhimento de turistas, desde logo quanto à quarentena, como parte da flexibilização das restrições associadas à pandemia, afirmou esta segunda-feira o comissário europeu com o portefólio do Mercado Interno.



"Esta noite iremos falar com o homólogo norte-americano, o responsável pela vacinação naquele país, para discutir especificamente esta questão", adiantou Thierry Breton, em declarações ao canal de televisão RTL.



"Já recebemos os turistas norte-americanos a partir do momento em que estejam vacinados, desde o momento que tenham recebido as duas doses e cumprido o prazo de 15 dias. Insisto que queremos reciprocidade e falarei sobre isso mais tarde, porque por enquanto ainda temos quarentena nos Estados Unidos", apontou o eurocomissário.



A União Europeia aceitou, a 19 de maio, permitir a entrada de viajantes de países terceiros que receberam as doses necessárias das vacinas contra a Covid-19 validadas a nível europeu. Os viajantes devem estar totalmente vacinados há pelo menos 14 dias, com as duas doses de uma das quatro vacinas aprovadas pela Autoridade Europeia de Medicamentos.



Bruxelas propôs que não fossem impostos teste ou quarentena a pessoas totalmente vacinadas. Todavia, tais decisões são da responsabilidade de cada Estado-membro.



10h29 - Rússia acima dos 9400 casos diários



A Rússia reportou mais 9428 casos de infeção pelo novo coronavírus diagnosticados nas últimas 24 horas. Foram ainda registadas 330 mortes associadas à Covid-19.



Nos últimos meses, o país tem oscilado entre as sete mil e as 9500 infeções diárias.



10h09 - África soma 22.386 infeções em 24 horas



África registou mais 406 mortes associadas à Covid-19, o que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 132.425. Foram ainda reportados 22.386 novos infetados.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o total de casos no continente é de 4.925.978 e o de recuperados de 4.445.872, mais 14.932 desde domingo.



A África Austral continua a ser a região mais atingida, com 2.124.267 casos e 65.456 óbitos. O país mais afetado é a África do Sul, que acumula 1.696.564 casos e 56.974 mortes.



9h43 - Aeroportos de Cabo Verde a recuperar



O movimento de passageiros nos aeroportos de Cabo Verde cresceu mais de 22 por centro entre março e abril deste ano, para quase 39.800. Mantém-se assim a tendência de recuperação, depois de a pandemia ter atingido o tráfego aéreo.



Números reunidos pela agência Lusa, a partir de indicadores de tráfego da Agência de Aviação Civil cabo-verdiana, mostram que os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram, em abril, um movimento de 969 aeronaves em embarques e desembarques, num crescimento de 18,1 por cento face março, em voos internacionais e domésticos.



O número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito foi de 19.078 em voos domésticos e 20.715 em voos internacionais, perfazendo um movimento global de 39.793 passageiros, contra os 32.456 passageiros em março e 25.350 em fevereiro.



9h30 - Uganda acentua restrições



O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, decretou, na última noite, um apertar das medidas de resposta à pandemia, incluindo o fecho de escolas. Isto na sequência de um rescrudescimento dos casos de infeção pelo SARS-CoV-2.



As escolas daquele país africano vão permanecer de portas fechadas durante as próximas seis semanas. Estão ainda proibidos os ajuntamentos, excetuando-se os casamentos e funerais com poucas pessoas.



9h20 - Conselho das Confederações diz que teletrabalho obrigatório devia ter acabado em maio



O Conselho Nacional das Confederações Patronais diz que o teletrabalho obrigatório, que vai terminar daqui a uma semana, já devia ter acabado no final de maio.



Em entrevista à Antena 1, o porta-voz do Conselho fala numa medida inconstitucional e errada. Eduardo Oliveira e Sousa, da Confederação dos Agricultores de Portugal, garante que está tudo a postos para o regresso ao trabalho presencial.



9h00 - Filipinas alargam campanha de vacinação



As autoridades de saúde das Filipinas estendem esta semana o programa de vacinação contra a Covid-19 a cerca de 35 milhões de pessoas que trabalham fora de casa, entre as quais profissionais dos transportes públicos.



Na primeira fase da campanha, a prioridade foi para os profissionais de saúde, idosos e pessoas com doenças, pré-existentes.



8h51 - Espanha reabre-se ao turismo. Com condições



A Espanha reabre esta segunda-feira as suas fronteiras a viajantes internacionais vacinados, com a expectativa de reavivar o sector do turismo.



Também a partir desta segunda-feira os portos espanhóis voltam a acolher navios de cruzeiro.



A ministra espanhola da Saúde, Carolina Daria, afirma que o país "está no processo de reclamar a sua liderança global no turismo".



8h23 - Vacinas. Quase 6700 suspeitas de reações adversas



Quase 6700 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a covid-19 foram reportadas em Portugal. Houve 44 casos de morte comunicados em idosos com várias doenças. Contudo, segundo o Infarmed, não está demonstrada a relação causa-efeito.



Segundo o último relatório a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, até final de maio foram notificadas 6995 reações adversas, a maior parte (68,3 por cento) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4782 casos, seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 1509, a da Moderna, com 387, e a da Janssen, com 17 casos.



O Infarmed enfatiza que "a notificação no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância não pressupõe necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada" e que a vacinação contra a Covid-19 "é a intervenção de saúde pública mais efetiva para reduzir o número de casos de doença grave e morte originados por esta pandemia".



8h05 - Ordem dos Médicos manifesta apreensão



Em comunicado, o bastonário da Ordem dos Médicos e o Gabinete de Crise para a Covid-19 da mesma estrutura "vêm expressar a apreensão pelas mudanças ocorridas na matriz de risco que fundamenta as novas fases de desconfinamento a partir de 14 de junho". Desde logo "a inclusão de critérios de densidade, a exclusão do indicador de transmissibilidade (Rt) e a manutenção da ausência de critérios de gravidade".



A Ordem considera que "a definição de concelhos de baixa densidade baseia-se em critérios de coesão territorial insuficientemente caracterizados e sem implicações de saúde pública".



E expressa "incompreensão pela utilização exclusiva de valores de incidência de novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, para fundamentar as medidas de desconfinamento (e.g., horários de funcionamento da restauração e lotação de espaços públicos)".



A Ordem dos Médicos propõe,



7h58 - Alemanha com mais 1117 infeções



O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 1117, para um total de 3.701.484 reportados desde o início da pandemia.



Morreram mais 22 pessoas no mesmo período, para um total acumulado de 89.244.



7h48 - Balanço diário da China



Na província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, foram detetados cinco casos locais de Covid-19 em 24 horas.



Guangdong detetou dezenas de infeções locais desde 21 de maio passado, o que levou as autoridades locais a imporem restrições à circulação interna.



A China registou ainda 14 casos positivos entre viajantes oriundos do exterior na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Zhejiang (leste), Sichuan (centro), Yunnan (sudoeste), Henan (centro) e Liaoning (nordeste).



7h42 - Comércio externo chinês recupera



As exportações da China aumentaram cerca de 28 por cento em maio, enquanto as importações subiram 51 por cento, à medida que a procura global recuperou, perante o atenuar da pandemia em diversos países.



A China liderou a recuperação global.



7h34 - Arranca vacinação em massa na Tailândia



A Tailândia deu esta segunda-feira início à campanha de vacinação em massa para a população em geral com a vacina da AstraZeneca, num contexto de desconfiança crescente face à gestão do Governo.



O primeiro-ministro tailandês exortou o público a ser paciente, argumentando ser normal que a escassa oferta não pudesse satisfazer rapidamente a procura de vacinas.



"As vacinas serão distribuídas gradualmente ao longo do mês, de acordo com o nível de risco, índice populacional e possíveis novos surtos", afirmou Prayut Chan-ocha.



7h23 - Índia com 2427 mortos em 24 horas



A Índia reportou 2427 mortes associadas à Covid-19 e 100.636 casos da doença nas últimas 24 horas.



Desde o início da pandemia, as autoridades sanitárias indianas registaram 349.186 mortes e 28,9 milhões de casos.



O país tem registado uma tendência decrescente de casos e mortos, com as recuperações a excederam as novas infeções naa semana última.



A Índia é o segundo país do mundo com mais casos acumulados, depois dos Estados Unidos, e o terceiro em número de óbitos, a seguir a EUA e Brasil.



A partir de amanhã, Portugal deixa de estar na lista de países seguros do Reino Unido. O Governo britânico revê a decisão de três em três semanas.

Agentes do Porto testados



Cerca de 80 agentes da PSP e da Polícia Municipal do Porto que estiveram na segurança da final da Liga dos Campeões foram testados no sábado.



Só foi detetado um casos positivo e, mesmo assim, as autoridades acreditam que pode tratar-se de um "falso positivo", porque o agente em causa já esteve infetado.



A PSP adiantou ainda que só foram testados os elementos que tiveram maior contacto com os adeptos ingleses.

Números da vacinação

Já foram administradas em Portugal continental seis milhões de doses de vacinas contra a Covid-19: 3,8 milhões são primeiras doses; 2,2 milhões dizem respeito à vacinação completa.



Neste momento, 40 por cento da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Mais de 22 por cento tem a vacinação completa.



A meta para a imunidade de grupo continua a ser o mês de agosto.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de domingo, reportou mais duas mortes associadas à Covid-19 e 612 casos de infeção.



Nas enfermarias, continuavam ontem internados 265 doentes. Nos cuidados intensivos, estavam 52 pessoas



O boletim deu como recuperadas 257 pessoas. Aumentaram os casos ativos: são agora 23.715.

O quadro internacional

A pandemia provocou pelo menos 3.723.381 mortes, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.

