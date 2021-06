Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h13 - EUA somam 597.938 mortes



Os Estados Unidos atingiram 33.377.730 casos infeções e 597.938 mortes desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



A Califórnia é o Estado mais atingido pela pandemia, com 63.282 mortes, seguindo-se Nova Iorque (53.472), Texas (51.736), Florida (36.973), Pensilvânia (27.360), Nova Jérsia (26.285) e Illinois (25.372).



Outros Estados com elevado número de óbitos são a Geórgia (20.986), Michigan (20.600), Ohio (19.980), Massachusetts (17.915) e Arizona (17.700).



Quanto a infeções, a Califórnia tem 3.796.152, seguida do Texas com 2.964.109. A Florida é o terceiro Estado, com 2.332.867, e Nova Iorque é o quarto com 2.106.399.



8h05 - Petrolíferas dão um milhão de vacinas a Angola



As empresas exploradoras de petróleo em Angola firmaram com o Governo um acordo ao abrigo do qual se comprometem a oferecer ao país um milhão de vacinas contra a Covid-19.



O anúncio partiu do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola que, com o Ministério da Saúde e a ACEPA - Associação das Companhias Exploradoras de Petróleo assinou nas suas instalações o documento.



O acordo prevê a vacinação dos funcionários ligados à indústria petrolífera "e seus dependentes", num total de quase 60 mil pessoas. As restantes doses, 88 por cento, serão empregues na campanha nacional de vacinação.



7h52 - Índia ultrapassa as 350 mil mortes



A Índia registou, nas últimas 24 horas, 2123 mortes associadas à Covid-19, totalizando agora mais de 350 mil desde o início da pandemia.



Naquele país já morreram 351.309 pessoas, número só ultrapassado por Estados Unidos e Brasil.



A Índia registou também 86.498 infeções nas últimas 24 horas, totalizando agora 28,99 milhões de casos acumulados. Ainda assim, este é o valor mais reduzido dos últimos dois meses.



7h31 - Cresce a controvérsia da Copa América



O Ministério Público Federal do Brasil sugeriu ontem uma investigação a eventuais violações de Direitos Humanos que envolvam a realização da Copa América de futebol no país, com início marcado para domingo.



A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou um ofício aos procuradores regionais dos Direitos do Cidadão dos estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, envolvidos, direta ou indiretamente, na Copa América.



A PFDC pede "uma ação coordenada voltada à investigação de eventuais práticas que violem, especialmente, os direitos à vida e à saúde, por parte de organizadores, transmissoras e patrocinadoras do evento".



Entretanto, o ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os jogadores das dez equipas que irão disputar a Copa América não são obrigados a ser vacinados, ao contrário do que o Governo havia inicialmente solicitado.



Há algumas exceções: ficam isentos de apresentar um certificado os profissionais de transporte que estejam a trabalhar, trabalhadores transfronteiriços e as pessoas que residam a uma distância de até 30 quilómetros das fronteiras.



Perto da fronteira, há controlos móveis e as multas por incumprimento rondam os três mil euros. Do lado português, não é exigido qualquer comprovativo sanitário.

Espanha condicionou a entrada no seu território. Quem viajar de Portugal para o país vizinho vai ter de apresentar na fronteira um teste negativo para a Covid-19, estar vacinado ou mostrar um certificado de recuperação.

Há algumas exceções: ficam isentos de apresentar um certificado os profissionais de transporte que estejam a trabalhar, trabalhadores transfronteiriços e as pessoas que residam a uma distância de até 30 quilómetros das fronteiras.

Estão em vigor desde ontem medidas semelhantes àquelas que são exigidas a quem entra em Espanha pelas vias aérea e marítima.

Perto da fronteira, há controlos móveis e as multas por incumprimento rondam os três mil euros. Do lado português, não é exigido qualquer comprovativo sanitário.

Reações em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que a decisão de Espanha é estranha e não se compreende.

O Governo foi apanhado de surpresa pela decisão espanhola. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a medida só pode ser um erro e que, se não for corrigida, Portugal tomará medidas recíprocas.

Em entrevista à RTP, Augusto Santos Silva sustentou que a principal preocupação do Executivo incide sobre as pessoas e a economia. O governante considera que, mesmo com execções, a situação pode tornar-se caótica.

Ingleses despedem-se

Milhares de turistas ingleses deixaram o Algarve nas últimas horas. Às 4h00, Portugal saiu da lista de países seguros do Reino Unido.



Desde essa hora, todos os turistas do Reino Unido vão ter de cumprir uma quarentena de dez dias no regresso a casa. Por causa disso, milhares de bitânicos anteciparam as viagens. lista verde: Marcelo Rebelo de Sousa diz que a variante nepalesa não é um argumento válido.

Milhares de turistas ingleses deixaram o Algarve nas últimas horas. Às 4h00, Portugal saiu da lista de países seguros do Reino Unido.

Desde essa hora, todos os turistas do Reino Unido vão ter de cumprir uma quarentena de dez dias no regresso a casa. Por causa disso, milhares de bitânicos anteciparam as viagens.

O Presidente da República reagiu ao facto de o Reino Unido ter retirado Portugal da denominada lista verde: Marcelo Rebelo de Sousa diz que a variante nepalesa não é um argumento válido.

Certificado digital e vacinação



Portugal tem estado a testar o certificado digital da Covid-19. A ministra da Saúde adianta que a medida poderá avançar na segunda quinzena de junho.

As pessoas a partir dos 43 anos de idade também já podem autoagendar a vacina contra a Covid-19. Marta Temido diz que Portugal está a avançar no processo de vacinação e que em julho já deverá começar também o agendamento a partir dos 12 anos.

O quadro em Portugal

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais duas mortes associadas à Covid-19 e 388 infeções.



Estavam ontem internadas em enfermarias 291 pessoas, mais 26 do que na véspera. Cinquenta e nove doentes permaneciam em unidades de cuidados intensivos.

O quadro internacional

A pandemia provocou pelo menos 3.731.297 mortes, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.

O Reino Unido está a reconsiderar o alívio das restrições de contacto social. A revisão deve-se ao aumento de novos casos no país associados à variante indiana. O objetivo é acelerar o ritmo de vacinação completa no Reino Unido e, até lá, manter as medidas de controlo de entrada no país de novos focos contraídos no exterior.

Enquanto isso, foi já lançada uma campanha interna de turismo orçada em cerca de sete mil milhões de euros, centrada em Londres.