Mais atualizações

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Ordem dos Médicos adverte que os centros de Saúde não estão a conseguir retomar os rastreios de alguns cancros. Estes continuam a ser realizados de modo oportunista.Na sequência de um ciclo de visitas a centros de Saúde da Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve, que vai complementar a informação do inquérito enviado a todos os médicos de medicina geral e familiar para apurar a situação nos cuidados de saúde primários, a Ordem dos Médicos alertou que os profissionais destes centros continuam sobrecarregados com a pandemia da Covid-19."A pandemia interferiu, e ainda interfere, com todos os centros de saúde, numas áreas de forma mais comum e noutras mais acentuada nalguns aspetos, de acordo com as realidades locais", disse o presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, citado pela Lusa.Os profissionais dos centros de saúde pedem maior articulação com os hospitais e instituições privadas para aliviar os cuidados primários das tarefas relacionadas com a pandemia."Isto é um desígnio nacional, é uma tarefa prioritária nacional e, portanto, estar só e apenas entregue aos cuidados de saúde primários e aos centros de saúde vai fazer com que se resolva um problema criando outro: temos a vacinação a correr, mas não temos os centros de saúde a funcionar como todos gostaríamos", sustentou o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, em declarações à agência Lusa.Os líderes das nações do G7 vão doar aos países pobres mil milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, tendo em vista "acabar com a pandemia" em 2022, anunciou a presidência britânica do grupo.Em comunicado divulgado pela France Presse, o Governo britânico adianta que, durante a reunião do G7, que decorre até domingo, no sudoeste da Inglaterra, "os líderes das grandes potências irão anunciar a disponibilização de, pelo menos, mil milhões de doses da vacina contra o coronavírus, compartilhando doses e financiando-as".Arranca esta sexta-feira uma nova fase de desconfinamento. Iria ter início na próxima segunda-feira em quase todo o país, mas o Governo antecipou.A decisão acontece depois da publicação da resolução que regulamenta esta nova fase em Diário da República.Inicialmente, a data avançada na passda quarta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, para esta nova fase tinha sido o dia 14 de junho.Há quatro concelhos que não vão prosseguir no desconfinamento: Lisboa, Braga, Vale de Cambra e Odemira.Mais de 60 por cento das novas infeções por Covid-19 reportadas esta quinta-feira foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.A capital não vai avançar para a próxima fase do desconfinamento, mas muitos quiseram aproveitar as esplanadas da cidade no feriado do 10 de Junho.O numero de casos voltou a aumentar. Foram registados mais 910, quase metade na Região de Lisboa e Vale do Tejo. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais mais seis mortes associadas à Covid-19.Havia ontem 295 doentes internados nas enfermarias, menos 12 em relação ao boletim anterior. Nos cuidados intensivos estavam 72, mais dois face à véspera.Mais 534 pessoas recuperaram da doença e Portugal tem agora 24.366 casos ativos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.764.250 mortes, resultantes de mais de 174,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente norte-americano anunciou a doação de 500 milhões de doses de vacinas a países pobres.Joe Biden participou num encontro bilateral com o primeiro-ministro britânico. Ambos prometeram revitalizar a Carta do Atlântico como reforço da aliança entre os dois países.