Mais atualizações

As autoridades sanitárias da Rússia reportaram 14.723 novos casos de infeção em 24 horas, dos quais 7704 em Moscovo. É o número diário mais alto desde 13 de fevereiro.Morreram, no mesmo período, mais 357 pessoas, com o total acumulado a subir para 126.430.A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que na última semana o número caiu para 200 mil, longe dos 500 mil testes semanais anunciados pelo Governo no início do desconfinamento.Catarina Martins avisa que o feriado não pode servir de desculpa.A PSP garante que foram cumpridas as regras sanitárias, em Lisboa, ontem à noite.Em noite de Santo António, até às 0h00, não houve registo de incidentes.Um grupo de comerciantes de Alfama protestou na última noite. Dizem-se discriminados em relação aos outros bairros da cidade.Entoaram várias músicas dos santos populares para fazerem ouvir as reivindicações. Exigiram à autarquia igualdade.Todos os estabelecimentos tiveram de fechar portas, na capital, às 22h30.

Sesimbra marca passo

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente da República afasta a hipótese de um retrocesso geral no desconfinamento.Marcelo Rebelo de Sousa diz que o aumento de casos de Covid-19 não está a causar pressão no Serviço Nacional de Saúde e também não tem levado a um aumento expressivo do número de mortes.O número de casos de Covid-19 tem subido praticamente em todo o país. Se a incidência continuar a aumentar ao rtimo atual, as linhas vermelhas serão ultrapassadas dentro de duas semanas.A maior preocupação tem sido a região de Lisboa e Vale do Tejo. A capital já parou no desconfinamento, mas os casos continuam a alastrar e a preocupação estende-se agora aos concelhos vizinhos da capital.Sesimbra não vai avançar para a nova fase de desconfinamento, ao contrário do que estava previsto.O número de casos de Covid-19 no concelho continua a aumentar.O último relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, reportou mais 789 infeções e uma morte associada à Covid-19.Havia ontem registo de mais 12 casos ativos, 776 recuperados e 435 contactos em vigilância.Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região onde são reportados a maioria dos casos - mais 480 face a sexta-feira. Seguem-se a região Norte, com mais 154 infeções, a região Centro com mais 62, o Algarve com mais 25 e o Alentejo com mais 14.No arquipélago dos Açores foram reportados mais 44 casos e na Madeira dez.No sábado, havia menos seis doentes internados em enfermaria mas mais cinco em unidades de cuidados intensivos.A pandemia provocou pelo menos 3.787.127 mortes, resultantes de mais de 175,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente brasileiro foi multado por encabeçar uma manifestação sem máscara.Jair Bolsonaro voltou a participar numa concentração de, organizada pelos seus apoiantes.O Brasil registou 78.700 novas infeções e 2037 mortes em 24 horas. O Ministério brasileira da Saúde assinala, ainda assim, que houve menos 7,5 por cento de infetados e menos oito por cento de vítimas mortais.Desde o início da pandemia, já morreram 486.272 pessoas e foram registados 17,3 milhões de infetados naquele país sul-americano.