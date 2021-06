Mais atualizações

O presidente da Câmara de Albufeira insiste na necessidade de rever os critérios de cálculo devido à sazonalidade que existe nesta região algarvia.

Vários municípios dão um passo atrás no desconfinamento, devido ao número elevado de novos casos. Albufeira, Lisboa e Sesimbra vão ser alvo de novas restrições, como a redução dos horários da restauração e do comércio ao fim de semana. O presidente da Câmara de Albufeira fala numa injustiça. José Carlos Rolo diz que esta situação vai ter um forte impacto na economia.O presidente da Câmara de Albufeira insiste na necessidade de rever os critérios de cálculo devido à sazonalidade que existe nesta região algarvia.





07h18 - Certificado digital da Covid-19 já pode ser usado oficialmente em Portugal





07h09 - Índia com 51,667 novos casos de Covid-19 em 24 horas





07h07 - Baixa de Sidnei, na Austrália, e alguns subúrbios, em cerca sanitária



Autoridades tentam controlar um surto da variante Delta da Covid-19.





07h05 - Reentrada da Madeira na lista verde britânica é "uma grande vitória"



O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que a reentrada da região no 'corredor verde' britânico "é um ato da mais elementar justiça" e uma "grande vitória" para a região.



Numa nota distribuída pela presidência do Governo madeirense, o chefe do executivo insular destaca "a quantidade residual de casos diários de covid-19 que a região apresenta", lembrando que esse foi um dos factos apresentados aos responsáveis britânicos.



O arquipélago da Madeira, as ilhas Baleares e algumas das Caraíbas, incluindo Barbados, vão ser adicionadas à 'lista verde' de viagens internacionais e isentas de quarentena na chegada a Inglaterra, anunciou hoje o Governo britânico.





07h04 - Governo "acha difícil" o "cenário extremo" de regresso ao estado de emergência



O Governo "acha difícil" que se coloque o "cenário extremo" do regresso ao estado de emergência, face à evolução do plano de vacinação, e admite que a matriz de risco seja repensada quando atingidos "determinados objetivos".



"Acho difícil, tendo em conta a circunstância em que estamos no plano de vacinação, que o cenário (de regresso ao estado de emergência), que é um cenário extremo, se coloque em cima da mesa", disse o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, em entrevista à TVI24 na quinta-feira.



"Não podemos também desvalorizar medidas como as que estamos a implementar, que são também de enorme intensidade. Reduzir os horários do comércio e da restauração num concelho como Lisboa é uma medida com muita violência e não é uma medida de somenos", adiantou.

07h03 - Brasil agradece "solidariedade" dos EUA por doação de vacinas



O Governo brasileiro agradeceu na quinta-feira a "solidariedade" dos Estados Unidos da América pela doação de três milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da Janssen ao país sul-americano.



"O Brasil receberá, entre sexta-feira e sábado, três milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da farmacêutica Janssen, doadas diretamente pelo governo dos EUA ao Brasil. O Governo brasileiro renova o seu reconhecimento e agradecimento ao Governo dos Estados Unidos por essa expressão concreta dos laços de amizade e solidariedade que unem os dois países", indicou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro em comunicado.







07h02 - OMS e Governo timorense reiteram eficácia da vacina AstraZeneca



O Governo timorense e a OMS reafirmaram hoje a eficácia e segurança da vacina AstraZeneca, notando não haver registos de quaisquer efeitos secundários graves apesar de cerca de 200 mil pessoas terem sido inoculadas no país.



"Quase 200.000 doses de vacina COVID-19 foram administradas em Timor-Leste e não temos até agora nenhum caso registado de efeitos secundários graves", referiu um comunicado conjunto do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).



"Este é um feito incrível para um país que depende principalmente da vacina AZ (AstraZeneca) e é mais uma prova da segurança desta vacina na nossa população", salientou.





Situação em Portugal





A circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa volta a estar proibida este fim de semana, entre as 15h00 de hoje e as 06h00 de segunda-feira.





Pode apenas entrar ou sair quem apresentar um teste negativo à Covid-19 ou certificado digital.O diploma que executa, em Portugal, o Regulamento da União Europeia sobre o Certificado Digital Covid foi esta noite promulgado pelo Presidente da República. Ontem, em Conselho de Ministros, foi aprovado o decreto-lei que executa na ordem jurídica portuguesa e regulamenta esse certificado que, a partir de 01 de julho, poderá ser usado nas viagens internacionais.



Já foram emitidos pelos serviços de saúde mais de 400 mil certificados digitais da Covid-19. Os dados foram avançados à agência Lusa pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.



O Presidente da República promulgou também o diploma que prorroga até 31 de agosto o regime excecional de recrutamento de trabalhadores para o SNS.







Situação no Mundo







A União Europeia estima que os países do bloco vão receber 900 milhões de doses das vacinas no segundo semestre do ano, menos no que era esperado.



O Brasil contabilizou mais 2.032 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e aproxima-se agora de 510 mil óbitos (509.141) desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde brasileiro.



Em relação ao número de infetados, a nação sul-americana, que no dia anterior registou um recorde de novos casos (115.228), somou 73.602 diagnóstico positivos de covid-19 entre quarta-feira e hoje.



No total, o Brasil concentra 18.243.483 infeções desde fevereiro de 2020, mês em que o primeiro caso foi registado no país.







Em Espanha vai cair a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre.



A partir de amanhã, e desde que seja possível manter um distanciamento mínimo de um metro e meio, os espanhóis já não precisam de usar, na rua, este equipamento de protecção individual.