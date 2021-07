Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h20 - Farmácias venderam mais de um milhão de testes rápidos







Mais de um milhão de testes rápidos de antigénio para deteção do SARS-CoV-2 já foram vendidos nas farmácias, sendo a maioria autotestes, segundo dados da Associação Nacional das Farmácias (ANF) avançados hoje à agência Lusa.





Até ao dia 28 de junho, as farmácias de todo o país dispensaram 1.066.050 testes, dos quais 703.331 são autotestes e 362.719 foram realizados pelos farmacêuticos nas farmácias.





Relativamente aos testes rápidos de antigénio, efetuados através dos protocolos de parceria com algumas autarquias, os dados apontam que em Lisboa foram realizados 108.882 testes, entre 31 de março, início da parceria, e 30 de junho.





As farmácias começaram a realizar testes rápidos de antigénio a nível alargado no país a partir de janeiro, mas já estavam autorizadas a fazê-lo desde o dia 16 de dezembro 2020.





A partir de 2 de abril, foi autorizada a venda de autotestes nas farmácias e parafarmácias, ao abrigo de um regime excecional e temporário, uma medida do Governo para intensificar os rastreios para deteção precoce de casos de infeção como meio de controlo das cadeias de transmissão.





8h10 - GNR deteve duas mulheres em Albufeira por violação do confinamento obrigatório



O Comando Territorial de Faro deteve no concelho de Albufeira esta sexta-feira duas mulheres de 30 e 33 anos por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitas, no âmbito da pandemia de covid-19.



As detenções surgiram depois de uma denúncia de que as duas mulheres se encontravam a violar o dever confinamento obrigatório.



“Os militares da Guarda deslocaram-se à residência das mesmas, constatando que não se encontravam em casa, tendo recebido a informação de que se teriam deslocado a um estabelecimento comercial. Os militares intercetaram as duas mulheres quando regressaram à habitação”, refere a GNR em comunicado.





Infarmed registou quase 8.500 suspeitas de reações adversas à vacina



Perto de 8.500 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a covid-19 foram notificadas em Portugal, entre as quais 55 casos de morte em idosos, revelam dados do Infarmed.





"Os casos de morte ocorreram num grupo com uma mediana de idades de 78 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada, uma vez que podem também decorrer dos padrões normais de morbilidade e mortalidade da população portuguesa", salienta o "Relatório de Farmacovigilância - Monotorização da Segurança das Vacinas contra a covid-19 em Portugal".





Desde o início da campanha de vacinação a 27 de dezembro de 2020 até ao dia 26 de junho, foram registadas 8.470 notificações de reações adversas (RAM), num total de 8.470.118 doses administradas, 3.290 (39%) classificadas como "graves" e 5.180 (61%) como "não graves.





Linhas vermelhas. Taxa de incidência covid-19 pode chegar a 240 casos por 100 mil habitantes em seis dias

Entrou em vigor dever de recolhimento nos 45 concelhos de risco elevado e muito elevado

Horário reduzido no fim de semana

Das reações notificadas como "graves", 1.947 foram classificadas como "clinicamente importantes" (23%), 943 geraram incapacidade (11%), 252 motivaram hospitalização (3%), 93 representaram "risco de vida" (1%) e 51 morte (0,6%).Dos casos classificados como graves, cerca de 90% dizem respeito a situações de incapacidade temporária na sua maioria e outras são consideradas "clinicamente significativas" pelo notificador, refere a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.A taxa de incidência da Covid-19 em Portugal pode atingir 240 Casos por 100 mil habitantes, em apenas seis dias.Lisboa e Algarve já ultrapassaram esse patamar.O Boletim de Monitorização das Linhas Vermelhas, divulgado ao início da noite, revela ainda que a Variante Delta é já dominante. Corresponde a 70% dos Casos.O número diário de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos no Continente revela uma tendência crescente, correspondendo a 47% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.O relatório dos especialistas do Instituto Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde revela ainda que, a nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 3,2 %, mais 1 por cento do que na semana passada, valor mais próximo do limiar definido de 4 %.Entrou em vigor às onze da noite de ontem o dever de recolhimento nos 45 concelhos com risco elevado e muito elevado de contágio pelo novo coronavírus. Todos os 18 concelhos da Grande Lisboa estão abrangidos pela medida.As pessoas devem abster-se de circular em espaços e vias públicas e devem permanecer no respetivo domicílio.As entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa mantêm-se proibidas até às 6h00 de segunda-feira.A PSP esteve ontem à noite junto dos locais de maior concentração noturna para impor o recolhimento, numa ação que não encontrou resistências por parte da população.Na área metropolitana de Lisboa, os 13 concelhos com risco muito elevado e que ultrapassaram os 240 novos casos por 100 mil habitantes na semana passada vão ter de recuar nas medidas de desconfinamento.A restauração, cafés e pastelarias voltam a fechar às 15h30 durante o fim-de-semana e até às 22h30 durante a semana. No interior podem estar grupos até quatro pessoas e em esplanadas apenas seis. O comércio a retalho alimentar fecha às 21h30 à semana s às 19h00 ao fim de semana.O teletrabalho volta a ser obrigatório.Em 19 concelhos do país, a restauração e o comércio têm horário reduzido no fim de semana.O fecho é obrigatório às 15h30, exceção feita para os supermercados a restante retalho alimentar, cujo horário de encerramento se prolonga até às 19h00 .As regras determinam ainda que os espetáculos culturais possam decorrer até às 22h30 e que os casamentos e batizados não possam ir além dos 25% da lotação do espaço.Estão nesta situação os concelhos que registaram nos últimos 14 dias taxas de incidência acima de 240 casos por cem mil habitantes ou superior a 480 nos concelhos de baixa densidade.Há ainda um grupo de 26 concelhos com taxas de incidência acima de 120 casos por cem mil habitantes, o que significa que os restaurantes e afins passam a ter de encerrar às 22h30.Já o comércio a retalho tem de encerrar até às 21h00.