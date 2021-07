Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

07h55 - França. Ministro da Saúde avisa que as infeções estão a duplicar a cada cinco dias





07h53 - Especialistas da OMS dizem que de momento não há dados científicos que justifiquem uma 3 ª dose da vacina contra a Covid 19





07h27 - índia com 32.906 casos de Covid-19 e 2020 vítimas mortais





07h25 - Presidente brasileiro nega crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin



O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, negou na segunda-feira ter cometido o crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin, afirmando que esse tipo de acusação "não se aplicaria" a si, mas apenas a funcionários públicos.



"Eu entendo que a prevaricação se aplica a funcionário público e não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência", disse Bolsonaro à imprensa, em Brasília, após uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.



Na segunda-feira, a Polícia Federal brasileira abriu um inquérito para investigar se Bolsonaro cometeu prevaricação na compra da vacina indiana contra a covid-19 Covaxin.







07h23 - PRR português hoje aprovado e primeiro desembolso nas próximas semanas



O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) aprova hoje o primeiro pacote de 12 Planos de Recuperação e Resiliência (PRR), entre os quais o português, abrindo caminho ao desembolso dos primeiros fundos do pacote de recuperação.



Após a adoção dos planos pelo Conselho, resta a Comissão Europeia celebrar com os Estados-membros os acordos de financiamento -- que regulam a transferência das subvenções -- e os acordos de empréstimos, o que deverá suceder nos próximos dias, para que comecem a ser libertados os primeiros fundos, ao abrigo do pré-financiamento de 13% (do montante total de cada PRR) previsto no regulamento, o que deverá então suceder ainda este mês ou no início de agosto.







Situação no País





A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, encontra-se a cumprir isolamento profilático após exposição a um caso positivo de covid-19 na passada sexta-feira.



"As autoridades de saúde que realizaram o inquérito epidemiológico consideraram estar perante um contacto de alto risco, dando cumprimento ao disposto nas normas da Direção-Geral da Saúde", refere o comunicado da DGS.



Graça Freitas está recuperada da infeção por SARS-CoV-2 e foi vacinada há mais de 14 dias. Durante este período de isolamento ficará em teletrabalho, acrescenta o comunicado.







O Governo está a equacionar alargar o uso de certificado digital ou teste negativo para acesso a outras atividades afetadas pelos encerramentos devido à covid-19, disse o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.



"Parece que há a possibilidade de alargar esta experiência a outras atividades", adiantou, explicando que à medida que a vacinação progride o objetivo é "utilizar outras formas de gerir a situação epidemiológica".







Situação no Mundo





O Brasil contabilizou 745 mortes e 17.031 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 534.233 óbitos e 19.106.971 infeções desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.







A Agência norte-americana de Drogas alerta para um “risco acrescido” de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara, associada à vacina covid-19 da Johnson & Johnson.



As autoridades de saúde norte-americanas identificaram 100 casos de pessoas que desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré em cerca de 12,5 milhões de doses administradas. Destes 100 casos, 95 foram graves e necessitaram de internamento. Uma pessoa morreu.







A pandemia está a aumentar no Reino Unido. Os cientistas britânicos acreditam que a partir de meados de agosto haverá todos os dias dois mil novos internados e 200 pessoas poderão morrer.



Apesar dos avisos, Boris Johnson insiste em abrir totalmente o país a partir da próxima semana.