Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL.







07h59 - Marcelo Rebelo de Sousa diz que é altura do Governo criar um novo discurso





7h30 - Máximo diário de casos em Sydney



Sydney reporta 239 novos casos de infeção em 24 horas. É um aumento diário sem precedentes desde o início da pandemia.



Foram destacados meios militares para monitorizar o confinamento em vigor na maior cidade australiana.



"Só podemos assumir que as coisas vão piorar antes de melhorar, tendo em conta a quantidade de pessoas infetadas na comunidade", admitiu a chefe do governo de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.



7h21 - Angola atinge as mil mortes associadas à Covid-19



Angola reportou mais seis mortes associadas à Covid-19, totalizando mil, e 178 novos casos positivos em 24 horas.



Os novos casos foram reportados nas províncias da Lunda Norte (86), Luanda (27), Cunene (22), Moxico (10), Huila (08), Benguela (07), Huambo (06), Lunda Sul (05), Zaire (03), Cabinda (02) e as províncias do Cuanza Norte e Uíje com um caso cada.



Segundo o boletim epidemiológico da direção nacional de Saúde Pública angolana, divulgado na quarta-feira, os seis óbitos foram registados nas províncias do Moxico, Huíla, Cunene, Lunda Norte e Lunda Sul e houve 222 recuperações da doença.



A ministra da Saúde, Marta Temido, havia já adiantado que o caminho era a uniformização das medidas e o fim das restrições por concelhos. A decisão sobre o desconfinamento vai ser anunciada esta quinta-feira depois da reunião do Conselho de Ministros. O Governo ouviu esta semana os especialistas sobre a matéria, que defenderam o alívio das restrições, de acordo com a taxa de vacinação.





A reunião do Conselho de Ministros começa às 13h00 no Palácio da Ajuda.



Por sua vez, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, veio ontem afirmar que Portugal tem condições para retomar as atividades económicas.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que é chegado o momento de o Governo criar uma nova narrativa, que tem de ser positiva.

Vacinação a abrandar

O ritmo da vacinação em Portugal está a abrandar. Em causa estão falhas na entrega de vacinas, sobretudo da Pfizer, a mais administrada em Portugal.

Auto-agendamento a partir dos 18 anos

Está disponível desde quarta-feira o auto-agendamento da vacinação para pessoas a partir dos 18 anos.



Esta possibilidade decorre mais de três semanas depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos, por ordem decrescente de idade - uma abertura sempre condicionada à disponibilidade de vacinas.



Os jovens com 20 anos já esperam há quase duas semanas para conseguirem agendar a vacina. As pessoas com mais de 23 anos também esperam pela marcação.

Terceira dose?

A Pfizer está a analisar a hipótese de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica norte-americana deverá divulgar em setembro os resultados da investigação, apontando quem deve receber esta dose suplementar.



Os ensaios clínicos acompanham a vacinação nos últimos seis meses em mais de dez mil pessoas no Brasil, Estados Unidos e África do sul. Em causa está a imunidade contra a variante Delta.



O cientista brasileiro responsável pelos ensaios clínicos da Pfizer no Brasil defende a vacinação das crianças a partir dos 12 anos.

"O verão já está perdido"

Os promotores de espetáculos entregaram uma carta ao primeiro-ministro. Pedem o alívio de medidas a partir de setembro, uma vez que o "verão já está perdido".



A Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos pede, designadamente, lotação das salas de espetáculos a 100 por cento e sem marcação de lugar para os detentores de certificado digital ou de teste antigénio negativo.



Reclama também a liberalização de horários e o reforço do programa de apoio aos trabalhadores do setor das artes.



O secretário de Estado adjunto e da Saúde admite falhas pontuais da vacina da Pfizer, mas garante que tudo está a ser feito para que o ritmo de vacinação não seja muito afetado. Lacerda Sales assegura entretanto que as segundas doses da vacina da Pfizer não estão em causa.

O quadro em Portugal



O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira, reportou mais 13 mortes associadas à Covid-19.



Foram ainda registados 3452 novos casos confirmados de infeção.



Estavam ontem internadas 934 pessoas. Nos cuidados intensivos mantinham-se 200 doentes.

O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortes, entre mais de 195,2 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.





Inglaterra vai deixar de exigir confinamento a pessoas da União Europeia e dos Estados Undos. Será já a partir de segunda-feira, desde que vacinação esteja completa.



Mantém-se, no entanto, a exigência de teste negativo prévio à viagem e de um teste negativo no segundo dia após a entrada no país.