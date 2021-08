Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h43 - Governo português admite deixar de financiar testagem em setembro







O Governo português admite deixar de financiar a testagem já a partir do fim do mês. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo semanário Expresso. O Ministério da Saúde diz ao jornal que, perante o ritmo elevado de vacinação, é expectável que, muito em breve não haja população que possa considerar-se abrangida por este regime de testes de antigénio gratuitos nas farmácias.







Assim sendo, o Estado deverá deixar de suportar os custos com esta ferramenta de diagnóstico. O mesmo aconteceu na Alemanha, por exemplo, mas por outro motivo. O Governo de Angela Merkel decidiu acabar com a oferta de testes para pessoas não vacinadas de forma a estimular o processo de vacinação no país.







9h40 - Rússia regista recorde diário de mortes





A Rússia registou esta quinta-feira 808 mortes por Covid-19, um recorde diário desde o início da pandemia. Foram ainda registados 21.932 novos casos, incluindo 2.294 em Moscovo.







9h32 - Malásia com recorde de casos diários





O país contabilizou mais 21668 novos casos de Covid-19 esta quinta-feira.







9h01 - Vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa





A task-force de vacinação suspendeu a vacinação no Queimódromo do Porto "para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor".



A decisão decorre de uma "alegada falha na cadeia de frio", adianta ainda a nota de imprensa desta quinta-feira.







"Os utentes vacinados nos dias 10 e 11 de agosto serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas", acrescenta a task-force.



Estes utentes poderão esclarecer as suas dúvidas sobre a vacinação: vacina.covid@arsnorte.min-saude.pt.





"Dadas as características das vacinas contra a COVID-19, não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes. O INFARMED está a acompanhar a situação. Na eventualidade de existir alguma suspeita de reação adversa, esta deve ser comunicada através do Portal RAM", lê-se no comunicado.







A situação deverá ser alvo de investigação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), a pedido da task-force.







8h50 - Finlândia com número recorde de infeções diárias





A Finlândia atingiu na quarta-feira um recorde de infeções diárias por Covid-19, fruto da variante Delta. Foram registados 1024 novos casos, o que ultrapassa o recorde de março batido em março.







8h21 - França partilha 670 mil doses de vacinas com o Vietname





O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quinta-feira que a França vai entregar 670 mil doses ao Vietname para ajudar o país asiático a enfrentar a pandemia. O anúncio foi feito no Twitter. França vai entregar estas doses através do programa de solidariedade Covax.



Pour gagner ce combat face à l’épidémie, l’accès au vaccin doit être mondial et équitable. C’est pourquoi la France vient de partager 670 000 doses destinées au Vietnam, dans le cadre du programme de solidarité Covax. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2021



8h13 - Nova Zelândia planeia começar a abrir fronteiras no início de 2022









A Nova Zelândia, um dos territórios do mundo que combateu com mais sucesso a pandemia de covid-19, planeia reabrir cautelosamente as fronteiras aos viajantes internacionais no início do próximo ano, anunciou o Governo





8h05 - China deteta 81 novos casos







A China anunciou hoje ter identificado, nas últimas 24 horas, 81 casos de Covid-19, dos quais 61 por contágio local . A maioria dos casos foi diagnosticada na província de Jiangsu, de onde o atual surto é originário.

Vacinação. Autoagendamento para maiores de 12 anos disponível entre hoje e sábado

Quase 125 mil casos registados em crianças e jovens

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados cerca de 125 mil casos de SARS-CoV-2 em crianças e jovens. Mas só 58 dos infetados foram internados nos cuidados intensivos pediátricos.







Oitenta por cento das crianças que foram internadas no Hospital Dona Estefânia com Covid-19 eram saudáveis.







O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para as pessoas entre 12 e 15 anos de idade vai ficar hoje disponível, sendo possível realizar o pedido até sábado.Durante três dias, a plataforma para realizar o pedido de agendamento vai estar disponível exclusivamente para esta faixa etária, para a qual já estão previstos dois períodos para a administração das primeiras doses de vacina.De acordo com o calendário divulgado na quarta-feira pela 'task-force' que coordena o processo de vacinação contra a covid-19, os jovens a partir dos 12 anos que façam o autoagendamento até sábado serão vacinados em dois fins de semana: 21 e 22 de agosto e 28 e 29 de agosto.Depois, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.O autoagendamento da vacina, que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt, volta depois a estar disponível para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos a partir de 15 de agosto.A partir dessa idade, as pessoas também já podem recorrer à modalidade "Casa Aberta", que dispensa marcação, exigindo apenas a obtenção de uma senha eletrónica.Entretanto, o próximo fim de semana, 14 e 15 de agosto, será reservado à vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou esta semana a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco.Portugal já tem 62% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 71% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados.O relatório mais recente de vacinação contra a covid-19 da DGS contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.Morreram cinco menores. Todos tinham doenças associadas.A infecciologista Maria João Brito, esta noite no 360, alertou para o facto de que a doença é rara em idade pediátrica, mas é grave.