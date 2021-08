Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





7h43 - Nova Gales do Sul com máximo de casos



O Estado australiano de Nova Gales do Sul registou 633 casos de Covid-19 em 24 horas, um novo máximo diário desde o início de um surto, em meados de junho, que já atingiu a Nova Zelândia.



As autoridades de saúde australianas contabilizaram ainda três mortes na terça-feira, elevando para 60 o total de vítimas mortais provocadas pelo surto, detetado em Sydney. Os responsáveis estão preocupados com a propagação das infeções, com origem na variante Delta.



A capital australiana, Camberra, contabilizou 22 novas infeções com origem no surto detetado em Sydney, a cerca de 280 quilómetros, elevando para 67 os casos diagnosticados desde que o contágio chegou à cidade, na quinta-feira passada.



A situação levou as autoridades a decretar o confinamento em Sydney, desde 26 de junho, e a alargar as restrições a todo o estado, no sábado.



7h26 - França com mais de 100 mortes em 24 horas



A quarta vaga da Covid-19 propaga-se em França, com o número de mortes associadas à doença a ultrapassar uma centena em 24 horas, o que já não acontecia há vários meses.



A França registou 111 mortes e foram detetados 28.114 novos casos.



Há atualmente 10.219 pessoas internadas nos hospitais em França e 1953 destes doentes encontram-se internados nos cuidados intensivos, mais 45 do que na véspera.



7h19 - Pandemia altera padrões da economia norte-americana



O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sustentou que a economia dos Estados Unidos foi para sempre alterada pela pandemia do novo coronavírus e que é importante o banco central adaptar-se a estas mudanças.



Durante uma videoconferência com professores e estudantes, Powell afirmou que, apesar de ainda não ser claro se a variante delta do novo coronavirus vai ter mais impacto na economia, o país já viu alterações significativas desde que a pandemia começou a fechar o país, em março de 2020.



Estas mudanças vão desde o aumento do teletrabalho, à maior oferta de refeições take-away por parte dos restaurantes ou aos agentes imobiliários, que mostram casas de forma virtual, exemplificou.



"Parece que é certo que vai haver substancialmente mais trabalho remoto daqui para a frente", disse Powell. "Isto vai mudar a natureza do trabalho e a forma como é feito", acrescentou.



7h01 - Ponto de situação





Só não poderá votar quem tiver de ordem para isolamento depois de 19 de setembro.





As inscrições são feitas na internet ou por procuração numa junta de freguesia.



As mesmas regras aplicam-se também a quem está a residir em lares.



Os votos serão recolhidos a 21 e 22 de setembro, por equipas municipais. Só vão ser abertos a 26 de setembro, dia das eleições. Quem estiver em isolamento profilático por causa da Covid-19 vai poder votar nas próximas autárquicas, num processo igual ao que foi empregue nas presidenciais.Quem já estiver isolado pode inscrever-se no voto antecipado entre os dias 16 e 19 de setembro.As inscrições são feitas na internet ou por procuração numa junta de freguesia.As mesmas regras aplicam-se também a quem está a residir em lares.Os votos serão recolhidos a 21 e 22 de setembro, por equipas municipais. Só vão ser abertos a 26 de setembro, dia das eleições.

Estudo serológico em curso







As amostras recolhidas vão permitir perceber qual o grau de imunidade e se será necessário um reforço da vacina.



Os investigadores consideram que ainda é cedo para se falar da necessidade de um reforço da vacina. Dizem que é preciso perceber, primeiro, que memória celular é que permanece no organismo.

76% da população com pelo menos uma dose

Setenta e seis por cento da população portuguesa tem pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 66 por cento tem a vacinação completa.



De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, mais de metade da população dos 18 aos 24 anos tem já pelo menos uma dose da vacinação. A taxa relativa à vacinação dos jovens subiu dos 34 para os 54 por cento.

Está a ser feito um estudo serológico em 62 lares de idosos do Algarve e do Alentejo.As amostras recolhidas vão permitir perceber qual o grau de imunidade e se será necessário um reforço da vacina.Um estudo sorológico do Instituto Gulbenkian de Ciência revela que, seis meses depois da vacina, 37 por cento das pessoas com mais de 70 anos já não tinham anticorpos contra a Covid-19.Os investigadores consideram que ainda é cedo para se falar da necessidade de um reforço da vacina. Dizem que é preciso perceber, primeiro, que memória celular é que permanece no organismo.Setenta e seis por cento da população portuguesa tem pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 66 por cento tem a vacinação completa.De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, mais de metade da população dos 18 aos 24 anos tem já pelo menos uma dose da vacinação. A taxa relativa à vacinação dos jovens subiu dos 34 para os 54 por cento.A RTP apurou que nos próximos dias chegam a Portugal mais de um milhão de dose das vacinas Pfizer, Moderna e AstraZeneca.