7h30 - Governo timorense aplica confinamento obrigatório em Díli durante sete dias



O Governo timorense decidiu hoje aplicar um confinamento obrigatório a toda a população de Díli, para tentar controlar a transmissão da variante delta do novo coronavírus, durante sete dias a partir de sexta-feira.



O Governo disse que se "impõe o confinamento domiciliário geral da população do município de Díli, entre as 00:00 do dia 27 de agosto [16:00 em Lisboa de quinta-feira] e as 23:59 [15:59 em Lisboa] do dia 02 de setembro de 2021", de acordo com um comunicado.



O confinamento aplica-se a "todas as pessoas que residam ou se encontrem presentemente no município de Díli, as quais devem permanecer nas suas residências ou nos seus locais de alojamento temporário, incluindo centros de acolhimento", acrescentou.



As saídas de casa estão permitidas apenas "por razões de saúde, de trabalho, para acesso a bens e serviços de primeira necessidade e para receber a vacina contra a covid-19", salientou a mesma nota.