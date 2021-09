Mais atualizações

A utilização de máscara respiratória é obrigatória em estabelecimentos de ensino superior e instituições científicas para atividades letivas e não letivas presenciais no ano letivo 2021-2022, de acordo com indicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

A obrigatoriedade de uso de máscara abrange ainda espaços comuns de residências de estudantes, bibliotecas e espaços de atividades científicas, e destina-se a estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros colaboradores do ensino superior.

A entrada nessas áreas comuns locais poderá mesmo ficar sujeita a apresentação de certificado digital ou teste negativo à covid-19.

A higienização dos espaços e o distanciamento continuam a ser recomendados.

Recordando que o contexto em que se inicia o novo ano letivo é diferente do anterior, já que o risco de contágio por covid-19 se encontra "mitigado" devido â "elevada fração de população já vacinada, incluindo os jovens adultos", o documento determina ainda que seja acautelada a higienização das mãos com solução desinfetante, à entrada e saída dos estabelecimentos, das salas e espaços comuns.

Funcionários de creches testados

Os funcionários das creches vão ser testados, mesmo que já estejam vacinados.



A DGS publicou uma norma que determina fases de rastreio tendo em conta a evolução da situação epidemiológica e o estado vacinal dos profissionais.



A Direção Geral admite que por causa das crianças serem muito pequenas será mais difícil aderirem às medidas preventivas.

Alívio das restrições só depois da reunião do Infarmed

Os pais vão continuar a ficar à porta dos estabelecimentos.A Direção Geral da Saúde está a rever as orientações sobre o uso das máscaras nas escolas.A DGS enviou um esclarecimento em que explica que o uso de máscaras no exterior passa a ser facultativo.A revisão deverá ir no sentido de deixar de recomendar a utilização universal de máscara no exterior.No entanto, a recomendação deverá manter-se para situações com um previsível aglomerado de pessoas.O governo anunciou que só tomará novas decisões sobre o desconfinamento depois de ouvir os especialistas numa próxima reunião no Infarmed.