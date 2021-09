Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h19 - Normas da DGS para recintos desportivos. "Ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto", lê-se no documento agora atualizado pela DGS





09h09 - Discotecas e bares com luz verde a partir da meia-noite, mas muitas já não reabrem





09h08 - Pandemia Covid coloca no desemprego metade da população da favelas do Rio de Janeiro





08h54 - Centro de quarentena com 5000 quartos construído na China. Leia aqui





08h02 - Estado já gastou 325 milhões de euros com os casos de isolamento profilático e subsídio de doença desde que começou a pandemia



Já receberam estes subsídios pagos a 100% quase 950 mil pessoas.





08h01 - Brasil soma 17.756 infeções e aproxima-se de 21,4 milhões de casos



O Brasil contabilizou 17.756 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, aproximando-se de 21,4 milhões de casos (21.399.546), segundo o último boletim epidemiológico difundido pelo executivo brasileiro.



Nas últimas 24 horas, o país sul-americano perdeu ainda 676 vidas devido à covid-19, totalizando 596.122 óbitos desde o início da pandemia.







No último boletim, Portugal registou mais 755 infeções por Covid-19 e seis mortes associadas à doença.



Estão neste momento internados 386 doentes (menos 13 do que no dia anterior), dos quais 68 em unidades de cuidados intensivos (menos seis do que na véspera).



A incidência dos últimos 15 dias continua a descer. Esta é agora de 105,6 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 107,3 a nível continental. Na última atualização, este indicador situava-se nos 111,6 e 113,5, respetivamente.



Já o R(t) registou uma ligeira subida. Dos 0,85, passou para 0,87 a nível nacional e a nível continental passou dos 0,84 para também 0,87.