Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









07h35 - AstraZeneca pede autorização nos EUA para utilização de um medicamento - AZD7442 - que previne a Covid-19





07h34 - Vacina de Pfizer é "eficaz" a prevenir hospitalizações por seis meses



A vacina da Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus é "altamente eficaz" na prevenção de hospitalizações num prazo de pelo menos seis meses após ser tomada, avança um estudo publicado hoje pela revista científica The Lancet.



Elaborado pela empresa de saúde norte-americana Kaiser Permanente Southern California (KPSC) e pela farmacêutica Pfizer, o estudo refere que as duas doses da vacina evitam hospitalizações em 90% dos casos de infeção nas 24 semanas que se seguem à inoculação, embora a percentagem caia para 47% depois desse intervalo.



Os investigadores constataram que a queda de eficácia ao longo do tempo não significa que o vírus "iluda" a proteção oferecida pela vacina, mas avisam que a variante delta se tornou dominante durante o estudo, tendo recomendado análises para se medir a taxa de declínio dessa variante em relação às outras, esclareceram em comunicado.







07h33 - UNICEF alerta para impacto duradouro na saúde mental das crianças e jovens. Leia aqui





07h31- As autoridades de Macau anunciaram hoje terem detetado o 75.º caso de covid-19 no território desde o início da pandemia.







Vírus em Portugal





O boletim epidemiológico de segunda-feira confirma 193 novos casos de Covid-19 e mais sete óbitos. Estão internadas mais nove pessoas em enfermarias e menos uma em unidades de cuidados intensivos. Estão internadas 351 pessoas, das quais 68 em UCI.





EMA apoia reforço das vacinas da Pfizer seis meses após a segunda dose



A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou, esta segunda-feira, que aprova que todos os adultos saudáveis de qualquer faixa etária sejam inoculados com uma dose de reforço, uma terceira dose, da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech seis meses após a segunda dose.







Luz verde. Portugal começa terceira dose a 11 de outubro



Em Portugal, a administração da terceira dose deve começar a 11 deste mês, primeiro nos lares de idosos. Já as restantes pessoas terão de esperar seis meses.







Testes a 200 mil alunos do secundário com menos de 1% de casos positivos



Cerca de 200 mil alunos do ensino secundário foram testados para a covid-19 nas últimas duas semanas com resultados positivos residuais, inferiores a um por cento, segundo uma nota do Ministério da Educação.