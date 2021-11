Mais atualizações

O Governo australiano anunciou que vai rever os planos de reabertura de fronteiras, a 1 de dezembro, para trabalhadores e estudantes estrangeiros. A decisão surge depois de terem sido identificados os primeiros casos da variante Ómicron no país.

Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, adiantou que haverá ainda hoje uma reunião de um painel de segurança nacional, mas considera que é cedo para reestabelecer a quarentena obrigatória em hotel para todos os viajantes que cheguem ao país.



8h50 - Japão fecha fronteiras



O Japão anunciou esta segunda-feira que vai fechar as fronteiras a cidadãos estrangeiros a partir de terça-feira, confirmou o primeiro-ministro Fumio Kishida.

"Estas são medidas temporárias e excecionais que estamos a adotar por uma questão de segurança, até que haja informações mais claras sobre a variante do Ómicron", esclareceu.



8h41 - Risco global é "muito elevado", avisa a OMS



A variante Ómicron do SARS-CoV-2, detetada inicialmente na África do Sul, está a alastrar a nível global apresentando um risco "muito elevado". Os surtos poderão ter "consequências graves" em algumas zonas, alerta a Organização Mundial da Saúde.

8h24 - Seis casos da variante Ómicron identificados na Escócia

O Governo da Escócia confirmou esta segunda-feira seis casos da nova variante.







O Instituto Ricardo Jorge identificou 13 casos da variante Ómicron entre futebolistas da Belenenses SAD.







“Os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron”, refere uma nota do Instituto.











Nova variante dissemina-se





Na quinta-feira, o ministro da Saúde da África do Sul anunciava que tinha sido detetada uma nova variante, a B.1.1.529. A variante soou os alarmes devido ao número “extremamente alto” de mutações que apresenta, o que pode ajudar o vírus a escapar à imunidade.



Apenas foi preciso um dia para ser detetado o primeiro caso na Europa e, desde aí, a nova variante tem vindo a espalhar-se rapidamente por todo o mundo, o que levou vários países a adotarem novas medidas de restrição.











Abrange não só os voos de e para Moçambique mas também aqueles que ligam Portugal à África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué.



Estas restrições surgem depois de a União Europeia se ter mostrado preocupada com a nova variante Ómicron e ter proposto a suspensão de voos.











Em Portugal, Os voos de e para Moçambique estão suspensos. A medida está em vigor desde a meia-noite.