Covid-19. A situação do novo coronavírus no país e no mundo ao minuto

Rafael Marchante - Reuters

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação da pandemia do novo coronavírus em território português e à escala internacional.

10h27 - Presidente do Santander vitimado pela Covid-19



Morreu o presidente do Santander em Portugal, António Vieira Monteiro. Estava infetado com o novo coronavírus e é a segunda vítima mortal da doença Covid-19.







10h23 - Conselho de Estado sobre eventual declaração de emergência já está a decorrer







A reunião do Conselho de Estado, órgão de consulta política do Presidente da República, começou hoje às 10h15. Este conselho visa debater a decisão de decretar o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de Covid-19.









10h21 - Maior produtor nacional de sofás e colchões coloca trabalhadores em férias







O Grupo Aquinos, sediado em Tábua, no distrito de Coimbra, um dos cinco maiores produtores mundiais de sofás e colchões, mandou de férias os trabalhadores das fábricas em Portugal.



Em mensagem dirigida aos seus funcionários (cerca de 3.200 em Portugal), a administração refere que, "após análise ponderada, decidiu-se, para segurança de todos", promover-se "o gozo de férias nos dias 17, 18, 19 e 20 de março 2020 a todos os colaboradores".



"Estamos certos ser a melhor solução neste momento crítico e instável que o nosso país e mundo atravessa. No decorrer dos próximos dias daremos mais informações sobre as próximas semanas", acrescenta a comunicação.



Desta medida ficam excluídos os colaboradores com filhos menores de 12 anos, cujas escolas encerraram e que já se encontram em casa.











10h17 - Mira abre linha de apoio e desinfeta lugares públicos







A Câmara Municipal de Mira vai "apoiar diretamente as pessoas e famílias mais vulneráveis" do concelho durante a pandemia Covid-19, tendo criado uma linha e serviço de apoio social à população.



Entre as medidas previstas está a compra e entrega de medicamentos, comida ou outros bens nas residências das pessoas mais fragilizadas, por doença, idade ou condição social.



Lançou ainda uma campanha de desinfeção de lugares públicos, como multibancos, farmácias ou correios.











10h14 - Idanha-a-Nova fecha fronteira de Segura e acesso a Espanha por Salvaterra do Extremo







A Câmara de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, fechou a fronteira de Segura e o acesso a Espanha por Salvaterra do Extremo.



"A pedido das forças de segurança locais e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova procedeu ao encerramento da fronteira de Segura e do acesso a Espanha por Salvaterra do Extremo, ficando sob controlo a fronteira de Termas de Monfortinho", explica, em comunicado, o município de Idanha-a-Nova.



A Câmara de Idanha-a-Nova está a prestar às autoridades todo o apoio possível, logístico e material, para cumprimento da sua missão, em prol da saúde pública de toda a população.



Atendendo à situação epidemiológica do novo coronavírus, foram estabelecidos nove pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre, entre os quais Termas de Monfortinho (Idanha-a-Nova), entroncamento da N-239 com a N-240, em Termas de Monfortinho.



Até 15 de abril apenas serão permitidas deslocações de transporte de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e elementos do corpo diplomático e da área da saúde na fronteira terrestre.











10h13 - Passageiros que chegam a Díli ficam em auto-quarentena e sob observação







Mais de uma centena de pessoas que chegaram a Díli nas últimas semanas estão a ser instruídas para ficar em auto-quarentena e a ser contactados diariamente para avaliar a sua condição de saúde.











10h10 - Ministro das Finanças abre a porta a orçamento retificativo





O ministro das Finanças, Mário Centeno, abriu a porta a um Orçamento do Estado retificativo durante 2020, de forma a acomodar as medidas previstas pelo Governo de apoio à economia anunciadas no âmbito do combate ao surto de Covid-19.



"Não estamos em tempos normais, não estamos em tempo de pôr em causa a execução destas medidas e de outas que venham a ser necessárias, e os orçamentos retificativos servem exatamente para isso", disse Mário Centeno.



No entanto, ressalvou que o atual Orçamento do Estado, quando entrar em vigor, "tem um conjunto de mecanismos de adaptação que vão ser utilizados", e que quando esses mecanismos se esgotarem, "não há nenhuma questão que possa impedir" a apresentação de um orçamento retificativo.











10h09 - Município de Gouveia cria linha de apoio para ajudar pessoas vulneráveis







O município de Gouveia, no distrito da Guarda, vai ter a funcionar, a partir de quinta-feira, uma linha telefónica para ajudar as pessoas mais vulneráveis.



"Com vista à implementação de medidas preventivas relativas à pandemia do Covid-19 e para assegurar o apoio aos grupos mais vulneráveis (pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e pessoas com incapacidade), o município de Gouveia criou uma linha de apoio que permitirá garantir, em articulação com diferentes entidades do concelho, o fornecimento ao domicílio de bens essenciais e medicamentos urgentes", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.



A Câmara Municipal de Gouveia, presidida por Luís Tadeu, apela aos familiares e aos vizinhos "que tenham conhecimento de casos que se enquadrem nos grupos acima mencionados, que os sinalizem através dos seguintes contactos: 963 232 370 ou 969 374 134".











10h06 - Novo coronavírus atinge todos os Estados norte-americanos





Todos os 50 Estados já foram atingidos e o número de casos mortais já ultrapassou uma centena.



















10h05 - Cerca de 100 portugueses retidos no Peru, Filipinas e Tenerife sem voos











Cerca de uma centena de portugueses encontra-se retida em países como o Peru, Filipinas e Tenerife. A pandemia cancelou os voos de regresso.









10h02 - Governo procura alternativas de regresso de estudantes em Erasmus









A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, já contactou, via e-mail com os 3.250 estudantes do ensino superior português que estão a fazer Erasmus em 32 países. O Governo está à procura de alternativas para garantir o regresso de todos. Para ajudar a resolver todas as situações foi alargado o horário de funcionamento da linha de emergência Covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros.









9h58 - Anadia assegura refeições escolares a alunos apoiados do ensino básico





A Câmara Municipal de Anadia assegura, a partir de hoje, o fornecimento da refeição escolar do almoço a todas as crianças apoiadas nas escolas da rede pública deste concelho.



As refeições serão distribuídas aos encarregados de educação dos alunos do escalão A da Ação Social Escolar que frequentam os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo, todos os dias da semana, no formato de 'take-away' (em embalagens).



Para poderem usufruir deste serviço, os encarregados de educação devem contactar o serviço municipal responsável por telefone, através dos números 919 868 645 / 913 510 992 ou através do endereço de correio eletrónico: educacao.c.costa@cm-anadia.pt, até às 17h00.









9h55 - Coreia do Sul regista 93 casos





A Coreia do Sul registou hoje 93 casos do novo coronavírus, mais 11 do que os confirmados ontem.





De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, o país conta 8.413 infetados, dos quais 6.789 estão ativos, 1.540 tiveram alta e 84 morreram.











9h54 - África do Sul regista 23 novos casos em menos de dois dias





As autoridades de Saúde da África do Sul anunciaram hoje 23 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em menos de dois dias, elevando agora para 85 o total de casos positivos no país.



"O Instituto de Doenças Transmissíveis (NICD, na sigla em inglês) confirma que há 23 novos casos de Covid-19 que testaram positivo o SARS-CoV-2", anunciou a instituição em comunicado divulgado hoje no sítio oficial de internet.



"Até 17 de março de 2020, foram testados um total de 2.911 casos suspeitos de Covid-19 por laboratórios públicos e privados, dos quais 85 são positivos", adianta a nota.











9h52 - Tenistas Pedro Sousa e Frederico Silva cancelam treinos e cumprem quarentena





Os tenistas portugueses Pedro Sousa e Frederico Silva cancelaram os treinos em 'court' para cumprir o período de quarentena, aconselhado pelas autoridades portuguesas, e após a suspensão do circuito internacional por seis semanas, decretada pelo ATP.











9h49 - Facebook repõe notícias bloqueadas como 'spam'





Todas as publicações sobre o novo coronavúrs, incorretamente bloqueadas e identificadas como 'spam', foram já repostas na rede social, depois de vários utilizadores do Facebook em vários países se queixarem que a rede social estava a bloquear e a marcar como 'spam' partilhas de notícias sobre a pandemia.









9h46 - Governo timorense proíbe estrangeiros não residentes de entrar no país





O Governo timorense vai proibir durante um mês cidadãos estrangeiros não-residentes que tenham estado num país com casos de Covid-19 de entrar em Timor-Leste.









9h40 - Governo timorense vai atuar de forma faseada para minimizar riscos





O Governo timorense vai manter, por enquanto, as fronteiras abertas, mesmo aprovando restrições adicionais, numa ação faseada que pretende minimizar os riscos da pandemia Covid-19, disse um dos membros do executivo.



"O Governo é da opinião que para um país como Timor-Leste, com a situação e as condições que tem, é imperativo apostar mais nas medidas preventivas", disse à Lusa o ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares timorense, Fidelis Magalhães.



"Nesse sentido, as decisões feitas contribuirão para o esforço global do Governo", referiu.











9h38 - Medidas anunciadas visam aliviar empresas









O ministro da Economia afirma que as medidas anunciadas pelo Governo visam assegurar o alivio e o apoio às empresas.









9h20 - Principais bancos anunciam medidas de apoio





Mário Centeno afirmou, em conferência de imprensa, que as autoridades bancárias assumiram medidas que "permitem uma adequação" nas responsabilidades do sistema bancário face à situação de crise atual.Os principais bancos, assegura o ministro, já anunciaram "diversas medidas", como a "eliminação das taxas minimas cobradas aos comerciantes" através de pagamento por multibanco ou eletrónicos.





Embora seja possível continuar a realizar pagamentos com notas e moedas, "é desejável que o pagamento em numerário se reduza ao minimo indespensável" nesta altura.











8h51- Governo lança linhas de crédito de 3.000 milhões de euros para setores mais atingidos







O Governo anunciou um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de três mil milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia Covid-19.Estas linhas de crédito têm um período de carência até ao final do ano e podem ser amortizadas em quatro anos, referiu Pedro Siza Vieira.





Com o objetivo de assegurar que as empresas "dispõem da liquidez suficiente para poder fazer face aos seus compromissos no momento em que as suas receitas estão em queda", o Governo anunciou um conjunto de linhas de crédito dirigidas aos setores mais atingidos pela situação atual - empresas de restauração, empresas do setor do turismo, empresas do setor da indústria.







Nos próximos dias, será anunciado mais um conjunto de medidas destinadas à "flexibilização do cumprimento de diversas obrigações das empresas perante a Administração Pública", de forma a assegurar que as empresas podem "aliviar exigências que em circunstâncias normais não seriam colocadas".







8h40 - Governo anuncia linhas de crédito para empresas, turismo e emprego





O Governo anunciou esta manhã que vai criar linhas de crédito para empresas, turismo e emprego para fazer face ao impacto da pandemia em Portugal.











8h35 - Mário Centeno quer garantir apoio e liquidez às famílias e às empresas





Os ministros das Finanças e da Economia apresentam medidas devido à pandemia do Covid-19.







O Governo encontra-se empenhado em tomar todas as medidas necessárias para conter a pandemia e enfrentar as consequências destas, garante Mário Centeno.Esta fase de contenção está a levar a nossa economia "a tempos de guerra", disse o Ministro das Finanças numa conferência de imprensa esta manhã. No entanto, o Governo quer ajudar o país a "derrotar esta crise" e retomar à "normalidade".





O Governo apresenta, assim, um conjunto de medidas que visam apoiar a economia, as empresas e os trabalhadores, "procurando garantir a manutenção do emprego".







"A hora é de conter a pandemia. Mas é hora também de manter a nossa economia a funcionas, de manter o emprego. De garantir que as empresas têm liquidez suficiente", face a tempos de crise. O papel do Estado é, por isso, "fundamental".





O ministro das Finanças afirmou que o momento exige "uma resposta sem precedentes".



"Não regatearemos nenhum esforço para daqui por três meses dizer que enfrentamos mais uma crise", declarou o ministro das Finanças.



Mário Centeno referiu que as medidas decididas para apoiar as empresas e proteger o emprego resultam de "uma resposta política coordenada de todo o governo - é um momento de pensar em iniciativas para conter a doença e acudir à liquidez das empresas, em particular das pequenas e médias empresas (PME), e às famílias que já hoje sentem impacto das medidas adotadas".











8h27 - Portugal pode entrar em Estado de Emergência











Ouvido há momentos pela Antena 1, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera que a aplicação do Estado de Emergência poderá ter como objetivo contribuir para o encerramento de mais estabelecimentos comerciais, em território nacional.

Desde 1975, que o país não enfrenta um cenário tão complicado. Com a possibilidade de ser instaurado o Estado de Emergência, a suspensão a liberdade de circulação dos cidadãos, pode estar em cima da mesa, como forma de travar o contágio do novo coronavírus.O tema vai ser discutido na reunião do Conselho de Estado, que tem início daqui a duas horas.Ouvido há momentos pela Antena 1, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera que a aplicação do Estado de Emergência poderá ter como objetivo contribuir para o encerramento de mais estabelecimentos comerciais, em território nacional.









8h24 - Aprovada restrição temporária de entradas nas fronteiras externas da UE









A presidente da Comissão Europeia espera que até ao outono possa haver uma vacina, criada na Europa, capaz de combater o novo coronavírus.Os chefes de Estado e de governo dos 27 voltaram a estar reunidos em videoconferência.









8h20 - Remessas solidárias de máscaras de Macau para Portugal esbarram na alfândega portuguesa





Alguns portugueses residentes em Macau enviaram máscaras para amigos e familiares em Portugal. No entanto, as remessas ficaram retidas pela alfândega portuguesa.









7h58 - ponto de situação

Medidas de apoio a empresas

Ovar em estado de calamidade



Os números em Portugal e no mundo

O Presidente da República reúne esta quarta-feira o Conselho de Estado. Nesta reunião poderá ser decretado o estado de emergência.A reunião começa às 10h00 por videoconferência. A decisão será publicada no portal da Presidência da RepúblicaRecorde-se que só o Chefe de Estado pode decretar o estado de emergência. O Governo dá um parecer e estabelece as medidas em concreto. Depois disso, o decreto segue para a Assembleia da RepúblicaSeja qual foi a decisão, ao final do dia o Presidente fará uma comunicação ao país.O Governo prepara-se também para anunciar um novo pacote de estímulo às empresas.O ministro das Finanças, Mário Centeno, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, dão uma conferência de imprensa esta manhã.A CI - Confederação Empresarial de Portugal, já propôs medidas ao Governo, como a facilitação a linhas de crédito, assim como a suspensão temporária das obrigações fiscais.O Concelho de Ovar está a partir desta quarta-feira em estado de calamidade. Foi decretada quarentena geográfica. Ou seja, ninguém entre e ninguém sai.O risco de transmissão é generalizado e, naquele concelho, há familias inteiras infetadasA partir de hoje, a população está confinada à área do Concelho. A circulação só é permitida em situações excecionais: a profissionais de saude, forças de segurança, de socorro e a pessoas que morem no concelho.Por outro lado, todos os estabelecimentos do concelho que não vendam bens essenciais são obrigados a encerrar.A decisão já foi publicada em Diário da República. As medidas restritivas estão em vigor até 2 de abril.No país, estão infetadas 448 pessoas. Estão internadas outras 206 - dezassete estão nos cuidados intensivos; três já recuperaram.Os dados serão atualizados nas próximas horas.O surto começou em dezembro na China, que regista a maioria dos casos, e propagou-se posteriormente a mais de 145 países e territórios.Na Europa há mais 67 mil infetados e pelo menos 2684 mortos, a maioria dos quais em Itália, Espanha e França.