Covid-19. Animais selvagens estão a beneficiar do confinamento dos humanos

Ying Ying e Le Le, ambos com 14 anos, são dois pandas do jardim zoológico Ocean Park, em Hong Kong.No final de março, a fêmea Ying Ying começou a dar sinais de que os seus níveis hormonais estavam a mudar, e o macho Le Le começou à procura dos odores libertados pela companheira. De acordo com a direção do Ocean Park, esta é o comportamento comum na época de acasalamento, que ocorre entre março e maio., explicou em comunicado Michael Boos, diretor executivo neste jardim zoológico.

Focas prejudicadas pelos navios de cruzeiro

Os pandas não são, porém, os únicos aparentemente beneficiados pelas medidas de contenção originadas pela Covid-19. Investigadores têm estado a avaliar a possibilidade de um aumento do acasalamento das focas devido à diminuição da circulação de navios de cruzeiro.Um estudo da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, revelou que o ruído provocado por estes navios torna mais difícil às focas conseguirem escutar os sons emitidos durante os rituais de acasalamento e para marcarem territórios. Isto porqueOs investigadores que conduziram esse estudo colocaram vários microfones na Baía Glacier, no Alasca, para gravarem sons subaquáticos entre maio e outubro de 2015. A equipa analisou depois os dados registados em nove dias consecutivos que coincidiram com o pico do período de acasalamento das focas e concluiu que “os navios em geral são dos que mais contribuem para o som debaixo de água nessa região”.Segundo estes investigadores, “as focas emitem os sons o mais alto que conseguem, mas com o aumento do ruído no oceano, os animais deixam de conseguir ouvi-lo tão bem”, pelo que se torna mais difícil aos machos encontrarem fêmeas com quem acasalar.Agora,, explicou Michelle Fournet, citada pelo

Animais tomam as ruas na Índia

Já na Índia, o confinamento em casa de 1,3 mil milhões de pessoas, ou o seu regresso às aldeias de origem devido à pandemia da Covid-19, levou vários tipos de animais a tomarem as ruas vazias das cidades. Na capital, Nova Deli, grupos de macacos têm passeado pelo bairro do palácio presidencial, onde estão os ministérios e outras instituições governamentais., disse um agente de segurança no local, citado pela agência France-Presse. Algumas espécies de macacos são um problema endémico na capital indiana, roubando regularmente comida dos habitantes.Com o confinamento, alguns primatas estão agora a investir em escritórios de prédios desertos, de acordo com a imprensa local. Em Mumbai, o centro económico do país, podem ver-se também pavões empoleirados em carros estacionados.Além destes animais vadios habituais das cidades indianas outros beneficiam também do confinamento dos humanos. No pequeno Estado montanhoso de Sikkim,, segundo os meios de comunicação indianos.

Os agentes do serviço florestal também partilharam nas redes sociais vídeos de elefantes a andar em ruas desertas com lojas fechadas.

No entanto, o confinamento nem sempre é benéfico para os animais. Quatro cavalos normalmente usados para transportar turistas perto do Victoria Memorial, em Calcutá, morreram de fome nos últimos dias, de acordo com defensores dos direitos dos animais.Cerca de 115 desses cavalos foram abandonados desde que o Governo indiano ordenou o confinamento por três semanas., disse Sushmita Roy, porta-voz da organização Love and Care for Animals, à agência AFP.

c/ agências