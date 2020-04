Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1 — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020









A Iniciativa Liberal é o primeiro a ser ouvido. A seguir António Costa recebe os líderes de Chega, "Os Verdes", PAN e CDS-PP. À tarde é a vez de PCP, Bloco de Esquerda e PSD. A última reunião é com o PS e deverá começar às 17h30.



Ao que tudo indica, o terceiro período poderá arrancar com aulas à distância. A presidente do Conselho Nacional de Educação considera pouco viável a reabertura das escolas em maio.



Em declarações à agência Lusa, Maria Emília Brederode Santos adiantou que o regresso às atividades letivas presenciais não deverá acontecer para já. E acrescentou que um eventual recomeço das aulas em maio é uma decisão para discutir adiante.



Por sua vez, o presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais, Jorge Ascensão, considera que, antes do regresso às aulas, é preciso ganhar a confiança das famílias. Na mesma linha, O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Pública, Filinto Lima, pede que a reabertura das escolas seja decidada pelo fator da saúde.



Marcelo Rebelo de Sousa remeteu a decisão final para o Governo. O anúncio vai ser feito na quinta-feira.

O quadro em Portugal

A Covid-19, doença resultante da infeção pelo novo coronavírus, fez até ontem 345 vítimas mortais em Portugal. Foi um acréscimo de 34 em 24 horas - o segundo pior registo desde o inicio da pandemia.



Registaram-se mais 712 casos de infeção, num total de 12.442.

Cento e oitenta e quatro pessoas recuperararam da infeção.



Entre os doentes infetados há 1432 profissionais de saúde.



Há também uma centena de elementos da PSP e da GNR infetados. Outros 500 estão em isolamento. Os números foram avançados pelo ministro da Administração Interna.



Em entrevista à Rádio Renascença, Eduardo Cabrita garantiu, conudo, que estes números não terão implicações na fiscalização das estradas a levar a cabo na Páscoa.

O quadro internacional

O coronavírus SARS-CoV-2 já infetou cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 80 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.



Nos Estados Unidos, país onde se regista uma explosão da pandemia, a Casa Branca obrigou uma empresa 3M a produzir 55 milhões de máscaras todos os meses. A decisão segue-se a queixas persistentes de falta de equipamento de proteção médica.



Na Europa, Itália registou na terça-feira o número mais baixo de infetados desde 13 de março. Em 24 horas registaram-se 3038 novos casos e 604 mortos, um novo abrandamento.



A China espera ter superado a crise sanitária. Em Wuhan, a cidade epicentro da pandemia, não houve, terça-feira, registo de mortes e foram anunciados dois casos de infeção. Impacto económico global



A Organização Internacional do Trabalho calcula que a pandemia vá lançar 195 milhões de pessoas no desemprego nos próximos três meses. A maior parte na Ásia: 125 milhões.



Na Europa, serão 12 milhões de desempregados, incluindo milhares de portugueses.



Tanto a OMC como as Nações Unidas alerta para o risco de uma "escassez de alimentos" no mercado mundial por causa do impacto da Covid-19 no comércio internacional e nas redes de abastecimento.

"Ao cabo de 16 horas de discussões, não chegámos a acordo. Suspendei o Eurogrupo", escreveu no Twitter o ministro português das Finanças, que preside ao bloco ministerial da Zona Euro.Foi convocada para quinta-feira uma nova reunião dedicada a uma resposta económica comum aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.Os Estados Unidos registaram na terça-feira 1939 mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas, o pior recorde mundial diário, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, conhecida esta madrugada (hora de Lisboa).O número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 12.700.Os Estados Unidos também são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: cerca de 396 mil pessoas infetadas no país, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados."Esta, provavelmente, será a semana mais difícil. Haverá muitos mortos", alertam as autoridades de saúde norte-americanas, prevendo a entrada dos EUA num "período que será horroroso".Entre medidas excecionais para prisões e banca, mais apoios às empresas ou à cultura ou a suspensão de propinas e das tarifas de gás e luz, o plenário da Assembleia da República debruça-se esta quarta-feira sobre mais de uma centena e iniciativas.Para além de duas propostas de lei do Governo e de três apreciações parlamentares, são exatamente 100 os diplomas que os partidos da oposição, com exceção dos social-democratas, agendaram - 65 são projetos-lei e os demais resoluções, que funcionam como recomendações ao Governo.Os diplomas dizem todos respeito à pandemia da Covid-19 ou aos seus impactos no país.