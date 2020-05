Covid-19. Gil Vicente confia que jogará em Barcelos

”, assumiu Francisco Dias da Silva, numa conversa promovida pelos barcelenses nas redes sociais.A Direção-Geral da Saúde recomendou que os encontros que faltam cumprir do campeonato sejam realizados “no menor número possível de estádios”, dando preferência aos recintos considerados de nível 1 pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), cujos requisitos são cumpridos pelo Estádio Cidade de Barcelos.”, prosseguiu.O Santa Clara e o Belenenses já anunciaram que vão disputar os jogos que restam como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Famalicão, cujo recinto está alocado no patamar 3 da LPFP, confirmou na quarta-feira à agência Lusa um acordo com a direção de Francisco Dias da Silva para a utilização do Estádio Cidade de Barcelos.





Programa de treinos prossegue







Com a entrada do país em situação de calamidade em 3 de maio, após três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março, o plantel do Gil Vicente voltou a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 4 de junho.O Gil Vicente deve avançar para os treinos coletivos na próxima semana, após os 45 membros da estrutura terem acusado negativo na segunda bateria de testes realizada na véspera ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, incluindo o presidente Francisco Dias da Silva, que se mostrou disponível para exercer um segundo mandato consecutivo à frente do Gil Vicente e encarar um “desafio difícil”.