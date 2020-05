Covid-19. Ténis de mesa revela plano de retoma da atividade

O organismo vai divulgar junto dos clubes um documento com as medidas de prevenção necessárias à modalidade e ajudá-los a implementá-las para uma mais eficaz luta contra o novo coronavírus.



Paralelamente, vai realizar sessões de formação e de esclarecimento "online" com os responsáveis pela implementação do plano de retoma à atividade do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.



“A FPTM irá manter-se atenta à situação e atualizará os seus procedimentos sempre que tal achar necessário em função das orientações emanadas pelas respetivas entidades competentes”, assegura a federação.



O ténis de mesa cita a Matriz de Avaliação da Atividade Desportiva, que “confirma o ténis de mesa como uma modalidade de risco baixo de contágio”, considerando que para isso foi fundamental o “nível de exigência” que colocou na elaboração do seu plano de regresso “muito elogiado pela tutela”.



A FPTM está a elaborar várias hipóteses para a conclusão das três divisões dos nacionais equipas seniores masculinos e duas divisões dos campeonatos femininos “tendo em linha de conta a especificidade de cada uma das competições, dos clubes e atletas que as disputam”.



Tomará estas decisões até 31 de maio, enquanto para as restantes divisões só haverá novidades em 15 de junho.



O fim oficial da atual época desportiva está fixado para 31 de julho de 2020.



Os nacionais de jovens e de veteranos não serão realizados nos moldes habituais e antes de 31 de julho, “sendo que a FPTM considera a sua realização ainda em 2020 consagrando assim os campeões nacionais do ano”.



Também não será possível reativar o circuito Challenge FPTM, o circuito de ténis de mesa adaptado e os torneios abertos que contam para o "ranking" nacional dos atletas