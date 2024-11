Criadores de gado brasileiro vão entrar com ação na UE contra protecionismo francês

"Nós fomos surpreendidos pela atitude do Carrefour e outras empresas que, de uma hora para outra, procuraram mostrar uma imagem de que a carne que estamos colocando na Europa não é uma carne de qualidade, não atende os padrões europeus. Isso não é verdade porque o Brasil se tornou o maior exportador do mundo, não só atendemos Estados Unidos, Europa, Médio Oriente como também China e países asiáticos", disse em comunicado o presidente da confederação, João Martins.

"Diante dessa acusação, nos vimos obrigados a buscar nosso escritório em Bruxelas e nosso escritório de advocacia que nos atende em Bruxelas para entrar com as ações devidas para buscar esclarecimento da verdade", detalhou.

Horas mais tarde, um comunicado conjunto do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura do Brasil indica que o Governo vai estar "vigilante na defesa da imagem do País e da sua produção, em coordenação com o setor privado" e que vai reagir "com firmeza contra qualquer nova campanha que tenha como alvo a imagem de produtos brasileiros".

"O Governo brasileiro espera que as empresas que anunciaram boicotes a produtos brasileiros revertam essas decisões infundadas e que todos os atores que tenham contribuído para essa campanha de desinformação tenham presentes as consequências negativas", frisou o Governo brasileiro.

Estas declarações surgem após a polémica gerada pela decisão do Carrefour de vetar a compra de carne dos países do Mercosul, incluindo o Brasil, anunciada na semana passada como um gesto de apoio aos agricultores franceses.

O presidente do Carrefour, Alexandre Bompard, pediu entretanto desculpas na terça-feira e sublinhou que a medida restringe-se apenas a França, pelo que a sua filial brasileira continuará a comprar carne do país sul-americano.

Esta decisão levou várias empresas brasileiras de carnes a suspender as vendas ao Carrefour Brasil desde quinta-feira passada, o que provocou a escassez de alguns cortes de carne em vários supermercados.

O boicote foi levantado na terça-feira após o pedido de desculpas do Carrefour, numa mensagem em que Bompard sublinhou a "alta qualidade" da carne brasileira.

A controvérsia surge após uma onda de protestos do setor agrícola francês contra as negociações comerciais UE-Mercosul.